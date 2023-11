OL - Lille : Grosso acte le forfait de Tolisso

Fabio Grosso donnant des consignes devant Corentin Tolisso lors de Rennes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Annoncé incertain par le club, Corentin Tolisso ne sera pas dans le groupe annoncé ce samedi par l’OL. En conférence de presse, Fabio Grosso a très clairement acté son forfait contre Lille.

Il donnait l’impression d’avoir retrouvé ses cannes. Même Fabio Grosso l’avait constaté. Mardi, à la séance d’entraînement ouverte aux médias, Corentin Tolisso était l’un de ceux qui avaient le mieux répondu à la séance de physique programmée par le staff de l’OL dans une journée à deux entraînements. Quand certains ont tiré la langue, le milieu a fait partie des bons élèves et cela permettait un peu d’enthousiasme, ces résultats d’endurance s’ajoutant à la bonne prestation de Tolisso sur la pelouse de Rennes. Et puis, à trois minutes près, le château de cartes s’est effondré jeudi après-midi, comme décrit par Grosso. "Il s’est arrêté deux, trois minutes avant la fin de l’entraînement et il ne sera pas là pour le match."

"Il devenait fort"

Ayant ressenti une gêne au mollet, trois jours avant la réception de Lille au Parc OL (20h45), Corentin Tolisso avait été indiqué comme incertain dans le communiqué médical du club. L’incertitude ne semble en tout cas pas exister chez son coach qui a très clairement acté son forfait aux côtés de ceux de Nicolas Tagliafico, suspendu, et Johann Lepenant, absent de longues semaines. Un coup de frein pour le milieu lyonnais qui n’avait manqué que deux matchs depuis le début de la saison et qui montait en puissance.

C’est en tout cas ce qui ressortait des données récoltées par le staff de l’OL ainsi que l’impression visuelle. "Ce n’était pas le même joueur qu’il était quand je suis arrivé et c’est vraiment dommage qu’il se soit blessé parce qu’il était en train d’enchaîner des grosses performances à l’entraînement. Il était en train de pousser son niveau et il devenait fort." A-t-il trop tiré sur la machine ? En tout cas, Corentin Tolisso va devoir observer du repos…