Vainqueur dans les derniers instants de la partie contre Limonest, la réserve de l’OL a signé un deuxième succès de suite en National 3. Les joueurs de Gueïda Fofana enchaînent surtout deux performances concluantes face à des équipes expérimentées.

Il y aurait pu n’y avoir qu’un seul point à l’issue du match que le discours de Gueïda Fofana aurait été sensiblement le même. Seulement, vendredi soir à Décines, ce sont bien trois nouveaux points qui sont venus s’ajouter au bilan comptable de la réserve de l’OL en National 3. Après avoir fait le dos rond et tenter quelques incursions, le club lyonnais a réussi le scénario parfait contre le FC Limonest, deuxième du championnat, avec un but de la victoire dans le temps additionnel (1-0).

Si dans le vestiaire du FCLSD, les murs du vestiaire ont quelque peu tremblé, une semaine après une élimination en Coupe de France, dans le vestiaire de l’OL, pas de grosse effusion de joie, mais plutôt de l’humilité après ce quatrième succès de la saison. "Il y a encore pas mal de choses à travailler et à changer, vous voyez bien que je suis un coach qui cherche à les aiguiller, les replacer, les recadrer, les encourager, a noté Fofana après la rencontre. Il faut rester humble, mais en faisant ce genre de performances, on aura forcément de bons résultats."

Des "erreurs d'enfants" du côté de Limonest

Après le FC Espaly, il y a deux semaines, la réserve confirme donc son embellie récente et qui s’est traduite par deux succès contre des équipes dites plus expérimentées. Après avoir pris le meilleur sur les autres réserves de la poule, Gueïda Fofana attendait que les progrès observés à l’entraînement et en matchs soient validés contre des équipes d’adultes. C’est désormais chose faite avec ces deux victoires de suite même si l’entraîneur lyonnais sait pertinemment que tout va très vite dans cette poule K de National 3. "C’était important à un moment donné qu’ils voient les progrès qu’ils font ensemble. On voit qu’ils progressent, qu’ils font de belles choses et il y a des résultats positifs grâce à ce travail et cet effort collectif."

Pour tenir son match référence de la saison, l’OL a dû mettre plusieurs ingrédients vendredi soir face au deuxième du championnat. Il y a eu du répondant physique face aux coéquipiers de Sébastien Faure qui accusaient le coup après la rencontre, de la solidarité collective, un Justin Bengui infranchissable et un coup du destin avec cette tête de Romain Perret, récompensé de ses efforts et d’une partie pas toujours facile.

Place à la Premier League International Cup

La réserve conserve cette difficulté à se montrer dangereuse offensivement, mais a fait preuve d’une solidité défensive pour pouvoir espérer ces trois points en fin de match. Ne souhaitant pas mettre en avant un joueur plus qu’un autre, Gueïda Fofana est avant tout fier d’avoir fait déjouer collectivement Limonest. "C’est la qualité de notre groupe, être très accrocheur et faire déjouer l’adversaire en mettant beaucoup d’intensité. On a un groupe travailleur et solidaire et il a fait preuve de beaucoup de rigueur ce soir. On est obligé de passer par là pour avoir des résultats, donc je suis plutôt satisfait."

L’humilité reste de mise chez l’entraîneur lyonnais. On peut quasiment être sûr qu’il jouera les garde-fous afin de ne pas voir ses joueurs dans un excès de confiance au moment de se déplacer à West Ham, mercredi en Premier League International Cup.