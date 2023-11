L’OL fait un gros coup en fin de match contre Limonest (1-0)

Avec un Justin Bengui infranchissable et un but de Romain Perret en toute fin de match, la réserve de l’OL s’est imposée contre le FC Limonest (1-0). Les Lyonnais ont peut-être livré leur meilleur match de la saison.

On a longtemps cru qu’il n’y aurait pas le parfum de la victoire à l’issue des 90 minutes, mais qu’il y aurait de quoi avoir de la satisfaction dans les rangs lyonnais vendredi soir. Finalement, Romain Perret a surgi pour placer une tête sur un coup-franc de Moussa Kanté pour offrir la victoire à l’OL dans les dernières secondes (1-0). Deux semaines après avoir signé un succès probant sur la pelouse du FC Espaly, la réserve lyonnaise a sorti un match des plus sérieux contre le FC Limonest, deuxième du championnat au coup d’envoi.

À la recherche d’un vrai match référence contre une formation expérimentée, l’OL a certainement livré son meilleur match dans ce championnat de National 3. Les trois points viennent valider cette prestation collective aboutie et avant de se rendre à Londres pour affronter West Ham en Premier League International Cup, c’est clairement bon pour la confiance.

Bengui a maintenu les siens en vie

Dans cette rencontre qui a senti le souffre avec des contacts plus que rugueux par moment à l’image du rouge pour Mihaljovic côté adverse à dix minutes de la fin, l’OL n’a pas baissé les yeux et a répondu en "adultes". Il y a toujours ce manque de génie offensif qui pourrait permettre d’espérer mieux malgré Chaïm El Djebali ou l’entrée de Djibrail Dib mais vendredi soir, la formation lyonnais a au moins répondu dans l’envie et l’impact, de quoi permettre de prendre un point contre l'équipe de Sébastien Faure qui joue la montée.

Solide défensivement, l’OL peut aussi remercier Justin Bengui. Le troisième gardien du groupe professionnel a livré une prestation de haute volée qui a permis à la réserve de croire pendant toute la partie à plus qu’un point (5e, 37e, 46e, 48e, 85e). Et quand l’international U19 s’est retrouvé lobé, Téo Barisic est venu repousser sur sa ligne (70e). À la différence du début de saison, les évènements ont tourné en faveur de la réserve qui enchaîne donc et affiche désormais 14 points après neuf journées.