Hervé Renard célébrant un but des Bleues avec Eugénie Le Sommer (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce vendredi, Hervé Renard a dévoilé sa liste pour le dernier rassemblement de 2023 des Bleues. Après avoir dit tout le bien qu’il pensait d’Eugénie Le Sommer, le sélectionneur français a également eu des mots pour une autre joueuse de l’OL, Delphine Cascarino.

Pendant qu'Hervé Renard était en train de donner sa liste des 23 pour les deux matchs de Ligue des Nations, Delphine Cascarino était sur les terrains de Décines en compagnie de Théo Rivrin. Victime d’une rupture du ligament croisé en mai dernier, l’ailière de l’OL poursuit sa rééducation afin de revenir le plus rapidement sur les terrains. Son retour n’est pas attendu avec le début de l’année 2024, mais les travaux de la Lyonnaise sont colossaux. Il faut dire qu’entre la deuxième partie de la saison de l’OL et la grosse échéance à venir avec l’équipe de France, Delphine Cascarino n’a pas forcément envie d’être aux abonnées absentes. Ce vendredi, Renard a une fois de plus apporté son soutien à sa joueuse sur laquelle il fondait de gros espoirs à sa prise de fonction. "On espère qu’elle soit là pour les Jeux Olympiques de Paris. C’est une joueuse extraordinaire avec un immense talent. Actuellement, on a des choses à accomplir sans elle, mais on espère la revoir le plus vite possible."

"Eugénie m'impressionne à chaque match"

Même sans la native de Saint-Priest, le contingent de joueuses de l’OL reste élevé avec pas moins de sept Lyonnaises présentes pour affronter l’Autriche (1er décembre) et le Portugal (5 décembre). On y retrouve le capitaine Wendie Renard, la jeune Vicki Becho mais surtout l’inépuisable Eugénie Le Sommer qui revit ses derniers mois depuis son retour en Bleues. Là encore, Hervé Renard ne s’est pas fait prier pour exprimer toute son admiration. "Impossible de se passer d’Eugénie. Elle m’impressionne à chaque match et à chaque rassemblement. Je me permets de le mentionner." Il n'est pas le seul à s'enthousiasmer devant la seconde jeunesse de l'attaquante et ce n'est pas l'OL qui va s'en plaindre.