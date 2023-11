OL Académie : le programme du week-end

La réserve de l’OL lance ce vendredi (20h) le week-end de l’Académie. Avec un dimanche très chargé pour les jeunes Lyonnais.

Les habitudes sont un peu bousculées du côté de l’Académie. En effet, les hostilités débutent dès ce vendredi soir à Décines avec le match de la réserve contre le Limonest de Sébastien Faure. Avec un nouveau match de Premier League International Cup mercredi prochain contre West Ham, le club lyonnais a réussi à convaincre son voisin de l’ouest lyonnais d’avancer la rencontre. Ce match de National 3 lancera donc un week-end de nouveau chargé notamment dimanche avec quatre matchs au programme. Ce sont les U17 qui se lanceront dans cette journée dominicale avec la réception de Cavigal Nice à 11h à Meyzieu.

À l’image de leur saison, les jeunes Lyonnais sont sur courant alternatif. Capable de battre le Gazélec Ajaccio il y a deux semaines, les joueurs de Mohamed Chacha ont trouvé le moyen de perdre il y a une semaine sur le terrain du dernier du championnat. Cinquième à trois points de la deuxième place, l’OL affronte un concurrent direct puisque Canival se trouve une petite unité derrière. En même temps que les U17, les U19 essayeront eux de confirmer leur succès acquis à la maison contre l’AS Pagny sur Moselle et qui leur a permis de briser leur spirale négative. Dimanche (11h), ils se rendront sur la pelouse de Strasbourg, sixième à trois points.

Dans le reste de ce dimanche de football, les équipes féminines seront à l’honneur l’après-midi avec deux matchs à 14h30. La réserve des Fenottes se déplace à Nîmes et aura pour objectif de garder le rythme des quatre équipes en haut de classement. De leur côté, les U19 féminines tenteront de créer un écart avec le FC Fleury dans la course au tour Elite. Ayant repris la tête du championnat après leur succès en match en retard contre Dijon, les Lyonnaises ne possèdent qu’un point d’avance sur les Bourguignonnes et les Franciliennes. Un succès dimanche et l’OL pourrait faire un grand pas à une journée de la fin.