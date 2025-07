Comme pour Luiz Henrique en janvier, l'OL devrait être intéressé par le transfert d'Igor Jesus à Nottingham Forest. Il possède en effet les droits économiques du footballeur de Botafogo.

Il est toujours aussi difficile de suivre les mouvements financiers intra-groupe d'Eagle Football, et surtout d'en comprendre le sens. On sait cependant que l'Olympique lyonnais possède les droits économiques de deux footballeurs de Botafogo. Parmi eux, Igor Jesus, l'avant-centre du club brésilien. Ou devrions nous dire ancien attaquant de Fogo', puisqu'il ne l'est plus aujourd'hui.

Ce samedi 5 juillet, le Nottingham Forest d'Evangelos Marinakis, proche de John Textor, a officialisé la venue du footballeur de 24 ans. Un transfert qui était attendu depuis plusieurs semaines déjà. Les deux équipes attendaient seulement la fin de la Coupe du monde des clubs. Une compétition dans laquelle la formation de Rio de Janeiro a atteint les 8es de finale, portée par son buteur, auteur de la réalisation de la victoire contre le PSG (1-0).

Le montant du transfert n'est pas annoncé

Désormais, l'international passé par Coritiba, notamment, évoluera en Angleterre. A la clé, un bail de quatre saisons. Un mouvement qui pourrait intéresser l'OL. Puisqu'elle dispose de ses droits économiques, ce que la DNCG goûte peu, l'institution française devrait logiquement en récolter les fruits. C'était déjà le cas avec Luiz Henrique. L'ailier était parti de Botafogo en janvier 2025 pour le Zenit Saint-Pétersbourg contre 35 millions d'euros, bonus compris.

La somme serait beaucoup moins importante pour Igor Jesus. Néanmoins, les deux institutions n'ont pas révélé le montant exact de l'opération. Afin d'en savoir plus, il faudra se tourner vers les résultats financiers annuels du groupe. Un rapport publié à l’issue de chaque saison. C'est là, comme pour Henrique, qu'apparaîtra la transaction, probablement en 2026, puisque nous avons dépassé le 30 juin, date de clôture des bilans.