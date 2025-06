Champion d'Amérique du Sud en titre, Botafogo a battu le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, vendredi (1-0). Un immense coup réalisé par l'équipe brésilienne, détenue en majorité par John Textor.

Quand les derniers vainqueurs de la Copa Libertadores et de la Ligue des champions se rencontrent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Botafogo défiait le PSG lors de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs. On ne donnait pas cher de la peau des hommes de Renato Paiva, puisque les Parisiens semblaient tout simplement intenables ces dernières semaines.

Après son succès 4 à 0 contre l'Atlético de Madrid pour son entrée en lice, Paris avait choisi d'aligner un onze mixte composé de quelques remplaçants face aux Brésiliens. Mais si elle a dominé statistiquement la rencontre dans la possession, le nombre de frappes et les expected goals, la formation francilienne est tombée sur plus réaliste. Un contre a suffi à Igor Jesus, qui devrait rejoindre Nottingham Forest après la compétition, pour ouvrir la marque (1-0, 36e).

Une performance défensive parfaite

Auteurs d'une prestation défensive remarquable, les champions du Brésil ont ensuite tenu cet avantage jusqu'au bout. Ils sont les premiers à faire tomber Luis Enrique et ses troupes depuis Strasbourg le 3 mai dernier (six victoires depuis). Arsenal et l'Inter Milan, entre autres, avaient échoué dans cet objectif.

De quoi faire sauter de joie tout un groupe, et son propriétaire, John Textor. Présent aux États-Unis, plus précisément à Pasadena, l'Américain n'a pas pu s'empêcher de céder à l'euphorie en fêtant ce résultat sur la pelouse.

A la surprise générale, Fogo', qui appartient à la galaxie Eagle Football, comme l'OL, est donc en tête de la poule B. Avec six points, il devance le PSG et l'Atlético (trois unités). Mais attention, les Cariocas n'ont pas encore officiellement leur billet pour les 8es de finale en poche.

Botafogo pas encore qualifié

Pour s'assurer de l'obtenir, il leur faudra a minima ne pas perdre face aux Espagnols lundi. S'ils s'inclinent, il faudra le faire sur une marge infime. En effet, en cas de succès de Paris face aux Seattle Sounders, trois équipes compteraient six points. Il faudra alors observer différence de buts obtenue lors des matchs entre ces trois adversaires. Réponse le 23 juin sur les coups de 23 heures, le coup d'envoi de la dernière journée étant prévu à 21 heures.