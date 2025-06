Lundi, Botafogo entamera la Coupe du monde des clubs. Une participation au tournoi de la FIFA qui pourrait rapporter gros à l'équipe brésilienne.

L'engouement est loin d'atteindre des sommets pour cette Coupe du monde des clubs. Il faut dire qu'elle intervient au bout d'une saison déjà longue, qu'elle contribue à alourdir le calendrier, et qu'elle se dispute loin de chez nous (aux États-Unis). Les équipes auraient sans doute aimé couper avant la future saison, mais elles s'accommoderont sûrement en voyant le chèque de la dotation de la FIFA.

Car pour s'assurer de la motivation des participants, l'organisation n'a pas lésiné sur les moyens. Au total, il est prévu qu'ils se partagent 874,5 millions d'euros. Bien évidemment, le gâteau ne sera pas divisé à parts égales. A titre d'exemple, les représentants européens toucheront une prime comprise entre 11,2 et 33,4 millions d'euros pour leur venue.

13,3 M€ assurés pour Botafogo

Du côté d'Eagle Football, et de Botafogo, on ne crachera pas sur les 13,3 millions d'euros réservés aux écuries d'Amérique du Sud. C'est dix millions de plus que celles évoluant en Océanie. Signe que la répartition est loin d'être équitable.

Néanmoins, le champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores en 2024 espère augmenter ce pactole par ses performances. Car en gagnant une rencontre lors de la phase de poules, il aura le droit à 1,73 million d'euros. Si c'est un match nul, à 874.565 euros. Dans leur groupe, les footballeurs de la formation de Rio de Janeiro défieront Seattle Sounders (16/06, 4 heures du matin), le PSG (20/06, 3 heures) et l'Atlético de Madrid (23/06, 21 heures).

Un gain potentiel de plus de 100 M€

L'actuel 8e de Serie A, dont le début d'exercice est en dents de scie, ne sera pas favori. Mais s'il parvient à se qualifier, et donc à finir à l'une des deux premières places, il pourra se frotter les mains. Au-delà du résultat sportif, cela ferait entrer dans les caisses 6,5 millions d'euros pour les 8es de finale.

Puis, on grimpe à 11,4 millions d'euros en arrivant en quarts de final et 18 millions d'euros en demies. Quant aux finalistes, ils se réjouiront de remporter 26 millions d'euros, plus 34,6 millions d'euros pour le vainqueur. Il est loin d'être acquis que Botafogo parvienne jusque-là, mais au total, cela représenterait pas moins de 109,8 millions d'euros, sans compter le bilan de la phase de poules. De quoi faire saliver John Textor et Eagle Football.