Thiago Almada face à Dante lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Prêté par Botafogo à l'OL, Thiago Almada aurait pu jouer la Coupe du monde des clubs. Il n'en sera rien. Cependant, on ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir du milieu de terrain.

Le cas Thiago Almada est un bel exemple du fonctionnement de la multipropriété selon John Textor. En juillet 2024, il débarque à Botafogo, club de la galaxie Eagle Football. S'il porte le maillot des futurs vainqueurs de la Copa Libertadores, c'est cependant bien l'OL qui détient ses droits économiques. Et comme il était prévu au moment de sa signature au Brésil, l'Argentin a rejoint l'Olympique lyonnais en janvier 2025.

Sauf qu'interdits de recrutement, les Rhodaniens ont seulement pu se faire prêter le footballeur de 24 ans. Il devrait donc, selon son contrat, retrouver la formation de Rio de Janeiro à compter du 1er juillet. Il aurait même pu, en théorie, enchaîner avec elle par la Coupe du monde des clubs qui s'ouvre dimanche 15 juin.

Almada a peu coupé depuis un an

Ce ne sera pas le cas, comme nous l'a expliqué l'OL. Après son stage avec l'Argentine début juin, le milieu de terrain est désormais en vacances. Pas de Mondial cet été pour le membre de l'Albiceleste, qui a, il est vrai, peu coupé ces derniers mois, entre les Jeux olympiques 2024, ses six mois à Fogo' et sa demi-saison dans le Rhône. Sans compter la sélection, avec laquelle il brille.

Pour lui, la question la plus importante à présent est de savoir où il évoluera lors de l'exercice 2025-2026. Restera-t-il à l'Olympique lyonnais, où son intégration fut globalement assez bonne (cinq passes décisive et un but en vingt apparitions) ? Retournera-t-il au sein de l'équipe carioca ? Rien est encore officiellement annoncé.

Botafogo et Atlanta opposés sur le paiement du transfert

Surtout que Botafogo, et par ricochet Eagle Football, doit faire fasse à un sacré imbroglio au sujet de Thiago Almada. La presse brésilienne indique que le club n'a pour l'instant rien versé à Atlanta United pour faire venir le champion du monde 2022. Lassée d'attendre, l'institution américaine a porté l'affaire devant la FIFA.

Cette dernière a infligé une amende de 130 000 euros au champion de Serie A en titre et exigé le versement intégral des 19,5 millions d'euros, le montant de son transfert. Mais les dirigeants ont décidé de faire appel de cette sanction car elle désapprouve la gestion de la situation par leurs confrères américains.

Les explications sont complexes, mais Botafogo estime qu'il devait payer en plusieurs fois, et sur quatre ans, cet achat, comme le prévoyaient les négociations. De son côté, Atlanta United assure que la totalité de la somme doit être réglée au 30 juin 2026.

Un pourcentage au centre du désaccord

Autre point de désaccord, un pourcentage (10) auquel aurait le droit Thiago Almada d'après la réglementation de la Major League Soccer (MLS). Or, Atlanta voulait qu'il renonce à cet argent. Sauf que les représentants du joueur n'étaient pas d'accord. Souhaitant vite boucler l'affaire, John Textor a décidé, via Eagle, de "racheter" ce crédit d'une valeur d'1,8 million d'euros.

Objectif, que la MLS rembourse ces 10%. Dans ce contexte, Fogo' n'a pas effectué le premier versement de 2,6 millions d'euros quelques jours après la validation du transfert du natif de la province de Buenos Aires. Le club brésilien assure qu'il ne l'a pas fait car pour lui, le montant devait correspondre à ces 10%, et ainsi recouvrir la "dette" du championnat américain.

Deux visions qui s'opposent donc. Et a priori, la justice devra trancher ce litige afin que les choses avancent, les deux équipes n'ayant pas trouvé de terrain d'entente jusqu'à présent.