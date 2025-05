OL : quel impact pour Almada sur cette demi-saison ?

Thiago Almada lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Thiago Almada, en l'espace de quelques mois, a montré un aperçu de son potentiel à l'Olympique lyonnais.

Arrivé officiellement à l'Olympique lyonnais le 15 janvier 2025, Thiago Almada nourrit de grands espoirs après avoir réalisé des performances intéressantes à Atlanta United en Major League Soccer (26 buts et 24 passes décisives en 83 matchs) et à Botafogo en Serie A brésilienne (3 réalisations et 2 offrandes en 26 rencontres). L'international argentin (8 sélections) a néanmoins eu besoin d'un temps d'adaptation avant d'exprimer son talent avec Lyon.

En effet, Paulo Fonseca a attendu le dimanche 2 mars, lors de la 24e journée de Ligue 1 contre Brest, pour donner une première titularisation à Thiago Almada. Pourtant, le champion du monde avait fait sa première apparition sous la tunique rhodanienne dès le dimanche 26 janvier face à Nantes (entré à la 64eme).

Plusieurs semaines d'attente avant la titularisation

Mais pourquoi une si longue attente avant de le lancer dans le grand bain ? Tout d'abord, le joueur de 24 ans avait besoin de retrouver sa forme physique après son exercice au Brésil. Il lui a donc fallu un certain temps pour se préparer au championnat français. De plus, la présence de Rayan Cherki et de Corentin Tolisso dans le cœur du jeu a posé un casse-tête au coach portugais. Il a tout de même fini par associer les trois garçons au sein d'un onze pour le moins offensif sur le papier. Enfin, les différentes réserves posées contre son inscription en Ligue 1 ont contribué à créer un climat particulier malgré lui. Mais tous ces éléments, il a tout de même montré de bonnes choses sur la demi-saison.

Des statistiques honorables pour Almada

Thiago Almada a disputé 20 rencontres avec l'OL (11 titularisations) au cours desquelles il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Au-delà des chiffres, l'Argentin a montré plusieurs qualités indéniables. Il est polyvalent, capable d'évoluer au poste de meneur de jeu, mais aussi dans un rôle plus reculé. De plus, il n'est pas avare d'efforts défensifs et possède un état d'esprit irréprochable. C'est également un footballeur à l'aise techniquement dans les petits espaces.

Un petit tour et puis s'en va ?

Malgré une première demi-saison plutôt réussie, Thiago Almada pourrait déjà faire ses valises et quitter l'Olympique lyonnais. En effet, dans la situation actuelle du club, il n'est absolument pas garanti que l'OL ait les moyens de le conserver. De son côté, John Textor ferait tout son possible pour le faire revenir à Botafogo afin qu'il puisse disputer la Coupe du monde des clubs. L'Américain ne voudrait pas le voir partir dans un autre écurie européenne cet été. Il est donc possible que ce soit déjà la fin de l'aventure dans le Rhône pour le natif Buenos Aires.