Mercato : l’OL dans l’incapacité de s’offrir définitivement Almada ?

Entre un retour à Botafogo ou une signature dans un autre club européen cet été, rien n'est encore décidé pour Thiago Almada. En tout cas, le transfert définitif de l’Argentin à l’OL semble aujourd’hui infaisable.

Thiago Almada est sans aucun doute le nerf de la guerre entre John Textor d’un côté et ses difficultés économiques de l’autre. Arrivé cet hiver à l’OL en provenance de Botafogo, club brésilien appartenant également à l’homme d’affaires, le meneur de jeu argentin est lui toujours dans l’inconnu quant à son avenir alors que la fin de saison approche.

Prêté jusqu’au 30 juin 2025, il aurait émis le souhait de poursuivre sa carrière en Europe, même si son avenir se dessine hors de la capitale des Gaules, selon les informations du média brésilien Globo Esporte. En proie à un déficit budgétaire colossal et à des sanctions économiques quasi quotidiennes, s’offrir définitivement le champion du monde 2022 en déboursant la somme de 27 millions d’euros s’avère aujourd'hui impossible pour les dirigeants rhodaniens.

Textor ferait le forcing pour le ramener à Botafogo

Mais John Textor, lui, ne semble pas en avoir fini avec celui qu’il avait recruté du côté d’Atlanta United (2022-2024). Alors que son club brésilien disputera la Coupe du monde des clubs en juin, le propriétaire américain souhaiterait retenir l'Argentin dans la galaxie Eagle. Il rêverait ainsi de faire revenir le milieu de terrain de 24 ans pour les chocs face aux Seattle Sounders (16/06), le PSG (20/06) et l’Atlético de Madrid (24/06) en phase de poule de la nouvelle compétition. Pour autant, une nouvelle compétition aux Etats-Unis sera-t-elle plus tentante qu'un gros chèque pour John Textor et Eagle Groupe cet été ? Actuellement, la deuxième option s'avère sans doute être la plus sensée.