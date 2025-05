OL : Textor répond à Aulas et se défend

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans une passe d’armes qui rappelle les sombres heures de la relation entre les deux hommes, John Textor a choisi de répondre à Jean-Michel Aulas après les accusations de ce dernier vendredi.

Ce samedi, l’OL a un match à jouer à Monaco. Malheureusement, comme c’est trop souvent le cas depuis plusieurs mois, c’est avant tout en dehors des terrains que le club lyonnais fait parler de lui. La défaite contre Lens dimanche dernier a forcément fait perdre un peu d’intérêt à ce voyage dans la Principauté, mais c’est avant tout sur le volet financier qu’il est question de l’OL depuis une semaine. Entre impayés, interdiction de recrutement et négociations avec l’UEFA, la direction lyonnaise avait déjà fort à faire. Et voilà que la guerre d’égo entre John Textor et Jean-Michel Aulas a repris de plus belle ces dernières heures.

Une simple phrase dans le communiqué de l’Américain jeudi a suffi à remettre le feu aux poudres entre les deux hommes d’affaires. Vendredi, « JMA » n’a pas hésité à répondre à son successeur, en pointant notamment une gestion catastrophique avec une dette "qui a doublé" et des actifs qui se sont envolés. Cette passe d’armes aurait pu s’arrêter là mais, malgré le "respect de l’héritage laissé par Jean-Michel Aulas et la volonté de ne pas rentrer dans une polémique", John Textor a souhaité réagir ce samedi matin aux propos de son prédécesseur.

"Assurer la viabilité financière du club avec discipline, temps et confiance"

Il se défend d’avoir une dette qui a doublé, assurant "qu’elle n’a relativement pas changé" et surtout qu’il n'y a "plus des échéances de remboursement à court terme." Justifiant l’investissement d’Eagle Football avec "plus de 293 millions d’euros depuis l’acquisition pour renforcer encore le club", John Textor n’hésite pas à égratigner Jean-Michel Aulas.

Ce dernier aurait caché l’avertissement émis par la DNCG au moment du changement de contrôle. Il "indiquait que l’OL était fortement sous-capitalisé et que des investissements considérables seraient nécessaires pour éviter des sanctions de la DNCG". Dans cette guerre d’égo qui revient au centre du jeu, Textor termine en annonçant que "l’engagement d’Eagle Football est clair : assurer la viabilité financière du club tout en préparant son retour au plan haut niveau." Mais cela demande "de la discipline, du temps et de la confiance". Autant de mots qui ne collent pas forcément avec la situation actuelle du club lyonnais…