Avant d’affronter l’OL, Villefranche se rode encore

Premier adversaire de l’OL dans cette préparation estivale, le FC Villefranche-Beaujolais a déjà disputé deux matchs amicaux. Deux défaites pour une formation qui a connu de nombreux changements.

Ce samedi, à 10h30, il sera enfin question de sportif au moment de parler de l’OL. Après deux mois à se demander quel avenir aura le club lyonnais, les supporters lyonnais pourront voir les joueurs à l’œuvre. Il faudra avant tout se brancher sur la télé puisque le match est à huis clos, mais les hommes de Paulo Fonseca lancent leur préparation estivale avec un premier amical au GOLTC. Comme c’est souvent le cas, la première sortie de l’été se fait contre un club partenaire. Après Chassieu-Décines l’an passé, le FC Villefranche-Beaujolais a, cette fois, les honneurs de cette entrée en matière. À la différence de l’OL, le FCVB en est bien plus loin dans sa préparation.

Une cohésion de groupe à construire

Ayant repris début juillet, le club caladois a déjà rechaussé les crampons et va déjà disputer son troisième amical face à l’OL. Pour le moment, le bien est peu flatteur pour Fabien Pujo et ses joueurs : deux matchs et deux défaites contre Clermont (1-2) et Nancy (1-3), deux pensionnaires de Ligue 2. Dans une préparation programmée, ces deux revers ne remettent rien en cause puisque le FCVB a connu de nombreux changements durant l’été avec des départs de joueurs et l’arrivée de Pujo sur le banc. L’heure est donc à l’apprentissage d’une nouvelle méthode et d’une nouvelle philosophie. Face à une formation de l’OL qui vient tout juste de reprendre, Villefranche fera peut-être la différence physiquement samedi matin.