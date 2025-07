Moreira déjà présent à Lyon, en attendant sa signature à l'OL

Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)

Discret depuis l'assurance de son maintien en Ligue 1, l’OL devrait bien tenir sa première recrue avec Afonso Moreira. L’ailier portugais a déjà commencé à visiter les installations du club lyonnais, en attendant l’officialisation de son contrat.

Depuis dix jours, l’OL est assuré de jouer en Ligue 1. Les supporters lyonnais pensaient surement que cette nouvelle allait accélérer le mercato après des semaines d’incertitude. Seulement, c’est bien le calme plat entre Rhône et Saône. Pas forcément une surprise puisque le club doit chercher à se séparer de joueurs à haut salaire notamment, et se mettre en quête de bonnes pioches pour respecter au mieux le budget présenté à la DNCG. Un difficile équilibre, mais il se pourrait bien que les choses s’accélèrent dans les prochaines heures ou prochains jours. Jordan Veretout est plus que jamais sur le départ, tandis qu’une première recrue ne devrait pas tarder. Sans surprise, il devrait s’agir d’Afonso Moreira, le jeune ailier du Sporting Portugal.

Un pari sur l'avenir

Dans le viseur de l’OL depuis quelques semaines et désiré par Paulo Fonseca, le Portugais était en salle d’attente depuis l’annonce de la relégation en Ligue 2. Le dossier a été réactivé depuis dix jours et le dénouement s’annonce proche. Comme indiqué par RMC et qu’Olympique-et-Lyonnais peut confirmer, Moreira est déjà dans la capitale des Gaules. Il n’attend désormais que l’officialisation de son contrat. Le jeune ailier (20 ans) était présent au centre d’entraînement ce vendredi. Il devrait logiquement faire partie du groupe qui se rendra en Autriche à compter du 27 juillet prochain afin de s'acclimater à son nouvel environnement.