Mercato : les détails de l'arrivée de Moreira à l'OL

Ciblé par l'OL pour cet été, Afonso Moreira ne rejoindra le club qu'en cas de levée d'interdiction de recrutement. Toutefois, les dirigeants lyonnais ont déjà trouvé un accord avec le Sporting et le joueur.

Dans ces tristes heures qui touchent l'OL, le sportif est une nouvelle fois passé au second plan dans la capitale des Gaules. Néanmoins, il n'est pas question de bourse, de factures impayées et autres maux qui touchent le club ces derniers mois. L'OL est avant tout triste d'avoir perdu l'un de ses piliers avec Bernard Lacombe. Alors, parler terrain n'est pas forcément le moment le plus approprié dans la peine lyonnaise. Pourtant, il y a bien une saison à préparer et les choses s'activent en coulisses. Dans six jours, John Textor et une délégation rhodanienne seront reçus par la DNCG avec l'espoir d'une levée de la rétrogradation en Ligue 2, mais aussi de l'interdiction de recrutement. Pas une mince affaire, d'autant plus que l'OL a avancé sur certains dossiers, dont celui d'Afonso Moreira.

Une arrivée à moindre coût

Mardi, l'intérêt pour le jeune ailier portugais était révélé, mais il semblerait que ce soit bien plus qu'une approche, d'après L'Équipe. Dans l'attente de la décision de la DNCG, l'OL a presque trouvé un accord avec le Sporting Portugal pour le transfert d'Afonso Moreira. Cela devrait tourner autour de deux millions d'euros, tandis que l'international U20 lusitanien devrait s'engager jusqu'en juin 2030. Fait à souligner, Paulo Fonseca aurait validé l'arrivée de son compatriote. Il viendrait se greffer dans la rotation sur les ailes. Mais le voile sur l'issue de ce dossier ne sera levé que le 24 juin prochain…