Figure de l'OL, Bernard Lacombe n'a pas passé toute sa carrière à Gerland. Le temps d'une saison à Saint-Etienne puis huit à Bordeaux, l'attaquant s'est forgé une réputation de buteur. Ses deux anciens clubs n'ont pas manqué de saluer sa mémoire.

Pour ceux qui s'interrogeaient sur l'impact que pouvait avoir Bernard Lacombe, son décès a malheureusement livré une vraie réponse. Légende de l'OL, l'attaquant avait avant tout fait l'unanimité aux quatre coins de l'Hexagone. Que ce soit dans sa carrière de joueur et ensuite de dirigeant. Les hommages se succèdent depuis un peu moins de vingt-quatre heures et tous mettent en avant le caractère sympathique de celui qui s'est éteint à l'âge de 72 ans mardi soir. Garant des valeurs lyonnaises pour les petits nouveaux qui débarquaient entre Rhône et Saône, Bernard Lacombe a aussi vu du pays durant sa carrière de joueur.

Il a d'ailleurs passé autant de temps à l'OL qu'aux Girondins de Bordeaux, son troisième et dernier club en pro. En Gironde, il a fait trembler les filets à 137 reprises et le club au scapulaire ne l'a pas oublié. "Passé par les Girondins entre 1979 et 1987, ce buteur de légende a marqué l'Histoire du club par son talent et sa générosité. Toute la famille Marine et Blanc pleure aujourd'hui un attaquant d'une élégance rare, au panthéon des plus grands joueurs de l'histoire du Club. Merci Bernard."

L'ASSE, un rival uni dans la douleur

Vainqueur à deux reprises de la Coupe de France, il avait noué une belle amitié avec Alain Giresse, qu'il a côtoyé également en équipe de France. Cette aventure girondine lui a permis de tourner la courte page de l'AS Saint-Étienne. Car oui, la légende lyonnaise a évolué une saison chez les Verts, un peu à contrecœur, son transfert permettant à l'OL d'éviter la banqueroute. Ce passé ne lui a jamais été reproché, bien au contraire. En ce jour de deuil, la rivalité a été laissée de côté, même si elle n'est jamais bien loin. "Passé au Vert le temps d’une saison, Bernard Lacombe nous a quittés. Grand monsieur d’un club voisin que l’on aime affronter, il restera le témoin d’une rivalité qui traverse les générations." Rivaux sur le terrain, mais unis dans la peine.