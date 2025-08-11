Ligue Europa : Crystal Palace débouté, l'OL sera bien de la partie

Le Tribunal arbitral du sport n'a pas donné suite à la demande de Crystal Palace d'intégrer la Ligue Europa. C'est donc bien l'OL qui disputera la C3.

Crystal Palace n'a pas obtenu gain de cause. Le 21 juillet dernier, la formation anglaise a porté plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) basé en Suisse. Son objectif ? Jouer la Ligue Europa, compétition qu'il devait intégrer en 2025-2026 grâce à sa victoire en FA Cup.

Sauf que la présence de John Textor dans son conseil d'administration et à la tête du Eagle Football Group (EFG) à l'époque, ne respectait pas les règles de l'UEFA sur la multipropriété. Or, l'Américain a aujourd'hui cédé ses parts au sein du club britannique, et surtout, n'est plus le patron d'EFG. Il est certes toujours le dirigeant de la holding, mais n'a plus de pouvoir décisionnaire au quotidien sur les stratégies de l'OL.

Tout cela fait les affaires de Nottingham Forest

Visiblement, toutes ces démarches ont trop tardé, et l'instance européenne a choisi de rétrograder les Eagles en Ligue Conférence et de donner le strapontin au Nottingham Forest d'Evangelos Marinákis, grand ami de John Textor. Les Rhodaniens étant "sauvés" par leur 6e place en 2024-2025, quand l'équipe de Jean-Philippe Mateta se classait 12e. Une décision contestée par Crystal Palace.

Mais le TAS n'a pas tranché en faveur des Londoniens. Ce lundi 11 août, il a confirmé que le très récent vainqueur du Community Shield devant Liverpool disputera bien la C4. En conséquence, l'Olympique lyonnais sera bien présent lors de la phase de classement de la Ligue Europa. Les septuples champions de France (2002-2008) "se félicitent" de ce verdict. Nottingham Forest lui aussi participera à cette épreuve. Rendez-vous le 29 août pour le tirage au sort.