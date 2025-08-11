Actualités
Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
Tanner Tessmann lors de FCSB – OL en Ligue Europa (@UEFA)

Ligue Europa : Crystal Palace débouté, l'OL sera bien de la partie

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Le Tribunal arbitral du sport n'a pas donné suite à la demande de Crystal Palace d'intégrer la Ligue Europa. C'est donc bien l'OL qui disputera la C3.

    Crystal Palace n'a pas obtenu gain de cause. Le 21 juillet dernier, la formation anglaise a porté plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) basé en Suisse. Son objectif ? Jouer la Ligue Europa, compétition qu'il devait intégrer en 2025-2026 grâce à sa victoire en FA Cup.

    Sauf que la présence de John Textor dans son conseil d'administration et à la tête du Eagle Football Group (EFG) à l'époque, ne respectait pas les règles de l'UEFA sur la multipropriété. Or, l'Américain a aujourd'hui cédé ses parts au sein du club britannique, et surtout, n'est plus le patron d'EFG. Il est certes toujours le dirigeant de la holding, mais n'a plus de pouvoir décisionnaire au quotidien sur les stratégies de l'OL.

    Tout cela fait les affaires de Nottingham Forest

    Visiblement, toutes ces démarches ont trop tardé, et l'instance européenne a choisi de rétrograder les Eagles en Ligue Conférence et de donner le strapontin au Nottingham Forest d'Evangelos Marinákis, grand ami de John Textor. Les Rhodaniens étant "sauvés" par leur 6e place en 2024-2025, quand l'équipe de Jean-Philippe Mateta se classait 12e. Une décision contestée par Crystal Palace.

    Mais le TAS n'a pas tranché en faveur des Londoniens. Ce lundi 11 août, il a confirmé que le très récent vainqueur du Community Shield devant Liverpool disputera bien la C4. En conséquence, l'Olympique lyonnais sera bien présent lors de la phase de classement de la Ligue Europa. Les septuples champions de France (2002-2008) "se félicitent" de ce verdict. Nottingham Forest lui aussi participera à cette épreuve. Rendez-vous le 29 août pour le tirage au sort.

    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    OL : Khalis Merah lancé d'entrée à Lens ?
    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 11 Août 25 à 13 h 30

      Textor n'a pas intéret à ramener son chapeau de cow boy à Crystal Palace , ils vont le pendre haut et court .
      Le Grec par contre , se frotte les mains .
      Ils font un beau couple , tous les deux .

      Signaler
    2. poussin
      poussin - lun 11 Août 25 à 13 h 42

      En tous les cas forest a perdu sa vache à lait (ol) avec le départ de textor pour les prochaines années. Fini les magouilles pour se débarrasser de ses joueurs de forest moyens a des prix défiant toute logique du marché et d acheter les meilleurs de ol et fogo a moindre coup. On va voir si l américain peut rebondir sans dépouiller notre club pour son club préféré ou si il va poursuivre sa descente aux enfers. Il l aura bien cherché.

      Signaler
    3. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - lun 11 Août 25 à 13 h 43

      CP vient de gagner son deuxième trophée. Il sera parmi les favoris de Ligue Conférence. Pas de regret à avoir.

      Signaler
    4. Toitoi
      Toitoi - lun 11 Août 25 à 14 h 01

      Une confirmation attendue.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Derniers commentaires
