OL - Mercato : visite médicale ce mardi pour Karabec ?

À la recherche de renforts offensifs, l'OL aurait jeté son dévolu sur Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague. Après avoir trouvé un accord sur la base d'un prêt, le joueur tchèque serait attendu ce mardi pour passer sa visite médicale.

Samedi, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca avaient travaillé le discours. Preuve que la cellule sportive de l'OL travaille main dans la main et que l'objectif reste de combler au maximum les attentes du coach portugais. A la question de savoir si le mercato lyonnais allait prendre fin avec l'arrivée de Dominik Greif durant la semaine, la réponse avait été clairement non pour Louis-Jean et Fonseca. "On espère encore deux ou trois recrues, notamment offensivement", avaient-ils répondu de concert après la victoire 2-1 contre Getafe à Bourgoin. Cela n'a pas manqué puisque quelques heures plus tard, un intérêt prononcé pour Adam Karabec a pointé le bout de son nez.

Un prêt avec option d'achat

À 22 ans, le Tchèque doit être le nouveau renfort de l'OL avec un rôle surtout dans la rotation offensive plus que de titulaire, lui qui est capable d'évoluer un peu partout. Si les discussions avançaient bien autour d'un prêt avec option d'achat, il restait encore à l'OL et au Sparta Prague à s'entendre définitivement. Ce serait désormais le cas d'après Sky Sport Deutschland, même s'il resterait encore les dernières formalités administratives à régler.

Quoi qu'il en soit, Karabec serait plus que jamais en chemin pour rejoindre la capitale des Gaules. Il devrait d'ailleurs débarquer dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et ainsi s'engager pour une saison avec le club septuple champion de France. Et plus si affinité.