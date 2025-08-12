Actualités
Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg
Adam Karabec, joueur offensif du Sparta Prague et prêté à Hambourg (AFP)

OL - Mercato : visite médicale ce mardi pour Karabec ?

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • À la recherche de renforts offensifs, l'OL aurait jeté son dévolu sur Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague. Après avoir trouvé un accord sur la base d'un prêt, le joueur tchèque serait attendu ce mardi pour passer sa visite médicale.

    Samedi, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca avaient travaillé le discours. Preuve que la cellule sportive de l'OL travaille main dans la main et que l'objectif reste de combler au maximum les attentes du coach portugais. A la question de savoir si le mercato lyonnais allait prendre fin avec l'arrivée de Dominik Greif durant la semaine, la réponse avait été clairement non pour Louis-Jean et Fonseca. "On espère encore deux ou trois recrues, notamment offensivement", avaient-ils répondu de concert après la victoire 2-1 contre Getafe à Bourgoin. Cela n'a pas manqué puisque quelques heures plus tard, un intérêt prononcé pour Adam Karabec a pointé le bout de son nez.

    Un prêt avec option d'achat

    À 22 ans, le Tchèque doit être le nouveau renfort de l'OL avec un rôle surtout dans la rotation offensive plus que de titulaire, lui qui est capable d'évoluer un peu partout. Si les discussions avançaient bien autour d'un prêt avec option d'achat, il restait encore à l'OL et au Sparta Prague à s'entendre définitivement. Ce serait désormais le cas d'après Sky Sport Deutschland, même s'il resterait encore les dernières formalités administratives à régler.

    Quoi qu'il en soit, Karabec serait plus que jamais en chemin pour rejoindre la capitale des Gaules. Il devrait d'ailleurs débarquer dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et ainsi s'engager pour une saison avec le club septuple champion de France. Et plus si affinité.

    4 commentaires
    1. Avatar
      OLdownunder - mar 12 Août 25 à 8 h 12

      Un autre pari, jeune, et peu onéreux.

      Si ça colle, ce sera génial, sinon, le risque aura été minime.

      Il est fort possible qu’il joue mais sans convaincre. Avec un peu de chance, les infrastructures et le niveau autour lui permettront de passer un cap.

      Signaler
      1. LeCaladois
        LeCaladois - mar 12 Août 25 à 8 h 25

        Empiler les risques minimes, à la fin, ça peut devenir un risque.

        Signaler
    2. Avatar
      brad - mar 12 Août 25 à 8 h 26

      A espérer qu'il soit meilleur que ceux qui sont a la réserve , sinon une place lui sera offert parmi eux.

      Signaler
    3. s.k
      s.k - mar 12 Août 25 à 8 h 38

      Looool LeCaladois
      Et tu n’as pas tord

      Lui aussi va jouer au milieu ?
      Ça commence à faire beaucoup pourtant on a plus besoin d’un ailier droit
      Et beaucoup de joueurs inconnus les places seront chères ça c’est sûr
      Bon après il y’a l’europa league pour faire tourner
      Ce n’est pas une mauvaise nouvelle
      Mais bon je ne peux m’empêcher de me dire qu’on aurait pu garder Perri
      Ce poste est tellement important j’espère qu’il ne nous posera pas de problème ça serait tellement dommage que les recrues soient bonnes mais qu’on se rate à cause des gardiens
      Ça nous aurait fait un problème en moins

      Signaler

