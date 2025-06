Un espace dédié à Bernard Lacombe au Parc OL

Au lendemain de l'annonce du décès de Bernard Lacombe, l'OL a choisi de créer un espace de recueillement en la mémoire du défunt. Sur l'allée des Lumières jouxtant le Parc OL, un maillot floqué du numéro 9 et une gerbe de fleurs ont été placés devant le portrait de Bernard Lacombe.

La peine est immense et il faudra certainement un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Mardi soir, l'OL a perdu une de ses légendes et l'un des derniers garants des valeurs lyonnaises. Hospitalisé depuis janvier, Bernard Lacombe s'en est allé, n'ayant plus la force de se battre. C'est un vide qui a pris possession de la famille OL depuis cette annonce, comme décrit par Claudio Caçapa, et les hommages n'ont cessé de fleurir ces dernières heures. Puit de savoir de l'histoire du club, Bernard Lacombe n'a jamais laissé insensibles ceux qui ont croisé sa route.

"À notre légende"

Joueur, entraîneur, directeur sportif et conseiller du président Aulas, il aura tout connu dans son club de cœur et prendre sa place résultera d'un véritable exploit. En attendant, supporters, amis et proches tentent de panser leur chagrin comme ils le peuvent. En ce sens, l'OL a choisi d'installer un espace dédié à Bernard Lacombe devant le Parc OL. Devant le portrait de l'ancien attaquant sur l'allée des Lumières, le club a posé un maillot floqué du numéro 9 et une gerbe de fleurs avec l'inscription "à notre légende". Un lieu de recueillement pour ceux qui souhaiteraient saluer une dernière fois l'homme aux 149 buts avec l'OL.