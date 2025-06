OL - Caçapa : "Bernard Lacombe faisait partie de ma famille"

Bernard Lacombe lors de son hommage au Parc OL en 2019 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Ayant connu Bernard Lacombe comme conseiller du président à son arrivée en 2001, Claudio Caçapa était forcément meurtri mardi soir. Des États-Unis où il dispute la Coupe du monde des clubs avec Botafogo, l'ancien capitaine de l'OL a accepté de revenir sur le rôle joué par son "papy" dans sa carrière pour Olympique-et-Lyonnais.

Olympique-et-Lyonnais : après la nouvelle du décès de Mr Lacombe, la peine prédomine forcément ?

Claudio Caçapa : Oh que oui ! C'est très triste. Il y a quatre mois en arrière, j'étais allé le voir. On a passé un bon moment, un bon petit moment ensemble, il était bien encore. Mais là, aujourd'hui (mardi), dès que j'ai pris la mauvaise nouvelle, ma journée est devenue catastrophique. J'ai pleuré dès que j'ai vu le message sur les réseaux. Il faut savoir que Bernard, pour moi, et je parle pour moi, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé.

C'est quelqu'un qui m'a vraiment pris dans ses bras. Il m'a dit qu'il allait m'aider à mon arrivée, il a tout fait pour. Si je suis resté à Lyon pendant six ans et demi en tant que joueur, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, parce qu'il était quelqu'un de généreux, de respectueux envers moi, envers ma famille. C'est quelqu'un qui a marqué ma vie, et je n'oublierai jamais, jamais ce monsieur.

Beaucoup de joueurs le décrivaient comme leur "papa". C'était également le cas pour vous ?

C'était mon papy, même pas papa. Je l'appelais "papy", c'est encore plus fort, je pense, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect pour le monsieur qu'il était, pour la personne qu'il était. C'est une très grosse perte, il va laisser un vide. Les gens ne le savent pas, mais Bernard est quelqu'un de très, très très intelligent, et comme j'ai dit, il va laisser un vide, un vide énorme.

"Il était gentil, mais dur en même temps"

Il a connu l'OL comme joueur, puis entraîneur et enfin conseiller. C'était le garant des valeurs pour vous, les Brésiliens ?

Tout à fait, c'était un très grand joueur. Les Brésiliens, il nous a vraiment pris dans ses bras, en disant que faire, surtout pas faire, et je pense que c'est là qu'il nous a beaucoup aidé aussi. Il nous a permis d'être les joueurs qu'on a été, d'être tranquilles dans la vie et sur le terrain, parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses, des conseils, des bons conseils surtout.

Vous l'avez ensuite connu comme en passant de joueur à entraîneur. Est-ce que votre relation a changé ?

Rien n'a changé, de temps en temps, on pouvait même aller manger. Il m'a invité à manger chez lui. Vous voyez, c'était quelqu'un de très, très important pour moi. Aujourd'hui (mardi), je vous dis, quand j'ai vu le message, mon Dieu, je me suis mis à pleurer, parce que c'est quelqu'un de très important, c'est comme quelqu'un de ma famille, c'est comme mon père. Bernard, c'est quelqu'un qui va rester à jamais dans mes pensées.

Avez-vous une anecdote en particulier, même si ce n'est pas le moment le plus facile ?

Oui, c'est très difficile, mais c'est normal. Il faut que les gens savent de qui on parle, qui était Bernard Lacombe. J'ai vécu de très bons moments avec lui, mais des anecdotes comme ça, je ne les ai pas. J'ai juste envie de parler en disant qui était Bernard. C'était quelqu'un de gentil, mais bien sûr, en même temps dur, mais gentil. J'ai envie de rester là-dessus, gentil. Bernard Lacombe est une figure emblématique de ce club qu'est l'OL.