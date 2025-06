Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe lors de Bordeaux – OL (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Président de l'OL entre 1987 et 2023, Jean-Michel Aulas avait choisi de s'appuyer sur Bernard Lacombe. Comme entraîneur, directeur sportif puis conseiller. Une relation qui est devenue une amitié et qui a pris fin mardi soir.

Ils sont indissociables l'un de l'autre quand il s'agit de parler de la grande époque de l'OL. Entre Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe, la relation a dépassé le simple cadre professionnel. Tout le monde a encore en tête cette fameuse photo des deux dirigeants, encore dans la fleur de l'âge, en train de courir et d'arpenter les routes pentues de Lyon. Entre l'ancien président et son conseiller, l'histoire remonte à 1988 et elle s'est étirée jusqu'à ce mardi 17 juin 2025.

Presque quatre décennies à se tenir la main et à atteindre l'objectif qu'ils avaient fixé au moment de faire équipe : faire de l'OL un grand de France, mais aussi d'Europe. Seulement, mardi soir, c'est avant tout la peine qui guidait les pensées de Jean-Michel Aulas après l'annonce du décès de son acolyte. "Il y a des douleurs qu’on ne partage pas. Aujourd’hui, c’est celle de perdre Bernard. Trente-sept ans d’une amitié sans masque. Une fidélité rare. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Mais quand il parlait, c’était juste. Et souvent décisif", a écrit JMA sur ses réseaux.

"Ce qu'il incarnait ne mourra pas"

S'ils ne prenaient plus place côte à côte en tribune présidentielle depuis la prise de pouvoir de John Textor, Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe continuaient malgré tout à refaire le monde ensemble, que ce soit au Parc OL ou dans l'intimité. Ce mercredi, c'est avec une partie de lui en moins que le président Aulas va se lever. Mais avec un souvenir indéfectible de son fidèle compagnon de route. "À Lyon, nous avons tout vécu ensemble : les défaites, les renaissances, les sommets. Ce qu’il incarnait ne mourra pas. L’humilité du joueur. Le respect du club. Et cette foi tranquille qui portait les jours difficiles. Il me manquera dans les jours bruyants, et plus encore dans les jours calmes." Bernard Lacombe était l'OL, et personne ne l'oubliera.