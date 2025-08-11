OL : comment s'abonner à Ligue 1 + ?

Ligue 1 + est accessible dès d'aujourd'hui. Comment s'abonner à la nouvelle plateforme, quels sont les différents programmes ? Voici tout ce qu'il faut savoir.
La plateforme est lancée, un premier pas déterminant pour Ligue 1 +. Le premier, car le nouveau diffuseur espère un million d'abonnements à l'issue de la saison 2025-2026. Huit matchs, des magazines, un multiplex de trois rencontres... le précieux sésame est disponible dès à présent avec plusieurs offres.
Plusieurs formules, différents programmes
Les supporters français peuvent s'abonner depuis ce lundi sachant que Ligue 1 + est accessible partout : télévision, tablette ou ordinateur... La nouvelle plateforme est proposée sur Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et DAZN. De son côté, Amazon Prime, autre distributeur majeur, promet à partir de ce 11 août un tarif de 12,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Soulignons qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné à Amazon Prime au préalable.
Sinon, Ligue 1 + propose ses propres tarifs sur son application ou via le site. Tout d'abord, un "Pass" (pour 2 utilisateurs) est mis en avant pour 14,99 euros avec engagement de douze mois. Si vous souhaitez vous abonner mensuellement, son montant est de 19,99 euros. Pour les moins de 26 ans, l'effort est notable. Le prix est de 9,99 euros par mois sans engagement. La plateforme avait par ailleurs annoncé des tarifs attractifs vendredi dernier pour tous ses utilisateurs : le premier trimestre à 9,99 euros, avant de passer à 14,99 euros pour un abonnement souscrit avant le 31 août. Enfin, une offre mobile (tablette ou PC) pour un utilisateur est fixée à 14,99 euros sans engagement.
DAZN revient avec la Ligue 1, mais pas que
Enfin, DAZN regroupe l'intégralité de Ligue 1 +, conjuguée à d'autres compétitions internationales (Serie A italienne, la Liga espagnole, la Coupe d’Allemagne, les sports de combat (MMA, boxe), le football américain avec la NFL). Une offre "Super Sport" à 14,99 euros par mois pour huit confrontations françaises par semaines, mais pas seulement.
Rappelons que la chaîne beIN Sports diffusera une rencontre sur les neuf programmée dans le week-end. Elle retransmettra la partie du samedi à 17 heures, là où Ligue 1 + la partagera en différée. Ce sera d'ailleurs le cas pour ce 16 août entre le RC Lens et l'OL, bien que la société franco-qatarienne n'ait pas encore réglé la totalité de ses échéances.
Si je compte bien c'est moins cher de 9€ avec Amazon, non ? (j'ai plus de 26 et personne sous la main).
2ème point : si on prend sur ligue1 +, c'est exclusivement sur ordi et tablette, si on prend avec son opérateur internet, c'est exclusivement sur la télé. Si on prend sur Amazon c'est sur télé et ordi/tablette.
Le plus pratique semble Amazon mais je ne suis pas vraiment fan de ce genre de plateforme, j'aurais préféré m'abonner directement sur ligue 1 + et pouvoir en profiter partout.
Il reste l'option plateforme de partage d'abonnement
Attention sur Amazon, je n’ai pas creusé mais sur l’Equipe un contributeur alerte sur le fait qu’Amazon peut ajouter librement de la publicité.
Oui j'ai vu ça aussi, certains disaient pendant les changements ou en double fenêtre il me semble
L'application Ligue1+ doit être disponible sur les TV connectés donc en t'abonnant par leur site tu dois pouvoir le regarder sur tous les supports disponibles
Ah je n'étais pas sur de cela mais ça m'arrange alors. Merci
Il me semble qu'avec Ligue 1+ il y a un abonnement à 14.99 (9.99 les 3 premiers moi), qui permet de regarder sur ordi tablettes et télé. Ce qui n'est pas le cas de l'abonnement moins de 26, qu'on ne peut pas voir sur télé.
Un peu comme Canal, il me semble. Malheureusement, je n'ai plus la chance d'avoir -de 26 ans 🙂
Pas d’abonnement pour moi car déjà au départ mon club préféré sera diffusé sur une autre plateforme. Si tous les matchs importants de mon club risquent d’etre diffusés par une autre plateforme je préfère ne pas m’abonner.
Tu as le match en différé à partir de minuit et c'est la dernière saison après ligue 1 + devrait récupérer le dernier match si j'ai bien compris.
En plus, l'Ol, jouant en Europa, a de fortes chances d'être diffusé régulièrement le dimanche donc sur la chaine de la Ligue.
Ce n'est pas contre toi mais je vois plein de gens râler sur Ligue 1 + mais le prix est largement inférieur à DAZN (la qualité était pas terrible en plus). Donc là c'est moins cher et il semble vouloir faire des reportages sympa sur les clubs, bref chacun est libre de faire ce qu'il veut, perso je trouve que l'offre est okay
Moi aussi, je trouve que c'est ok. D'ailleurs je comprends pas trop comment c'est possible que des DAZN et Amazon puisse diffuser et proposer des tarifs plus attractifs ??
Enfin bref, j'espère juste pour la Ligue que cette fois-ci ils auront l'argent des diffuseurs.
C'est quand même un des seuls marchés où tu peux dire "je vais vous payer telle somme", puis en fait ne pas payer cette somme et tout de même garder les droits de diffusion.
"Pour cette affiche, la chaîne dispose du choix 1 ou du choix 2 en alternance, mais ne peut pas diffuser plus de huit fois la rencontre d'une même équipe dans la saison, ni programmer deux fois de suite le même club."
On peut estimer qu'ils vont mettre 8 fois paris et Marseille, et on peut craindre nous 8 fois aussi mais pas sûr avec la ligue europa.
Pour l'instant, sont programmés sur Bein :
J1 : Lens-OL
J2 : OM- PFC
J3 : Lorient-LOSC
Je vais regarder un peu quels matchs on joue quand il n'y a pas de Ligue Europa.
Je pense que quelques fois dans l'année, j'arriverai à attendre minuit sans connaître le résultat pour regarder le match en différé. Je me suis abonné pour la première fois depuis des années, histoire de donner sa chance au produit.
pour aller plus vite, voici les matchs qu'on est sûrs de voir le dimanche (semaine européenne) :
J6 : LOSC - OL - 26 septembre
J7 : OL - Toulous - 5 octobre
J9 : OL - Strasbourg - 26 octobre
J10 : PFC - OL MERCREDI 10 octobre (je ne sais pas si Bein a aussi un match à diffuser, la seule affiche intéressante sur cette journée est Nice - Lille, donc j'espère que c'est ce qu'ils choisiront)
J12 : OL - PSG : 9 novembre
J14 : OL - Nantes - 30 novembre
J16 : OL - Le Havre - 14 décembre
J19 : Metz - OL - 25 janvier
J20 : OL - LOSC - 1er février
Quasiment que des matchs à domicile.
Pour les abonnés au stade, ce n'est peut-être pas intéressant.
Par contre sportivement, c'est quand même bien, on va jouer quasiment à chaque fois à domicile après avoir joué le jeudi. En terme de récupération c'est pas mal.
En plus on joue nos deux matchs contre Lille alors qu'ils vont jouer aussi le jeudi, c'est équitable, ça me va.
Chacun fera ce qui lui convient le mieux, selon son budget, sa situation familiale et ses appareils récepteurs...
Nous n'avons pas encore toutes les (bonnes) informations à ce jour....
Pub ou pas pub pendant la mi-temps ?... qui aux commentaires ?... pourra-t-on voir TOUS les matchs de l'OL ?... que va-t-on nous montrer en plus du match, avant et après ? ... Les multiplex, avec 80 d'images du psg ? ... les itw de joueurs du style "on était bien en place", "on méritait de gagner"...
Les addicts à la nouveauté n'auront aucun problème pour se décider... mais d'autres (et j'en suis) attendront de voir avant d'acheter.
S'il n'y a pas de tendance forte en début de saison, les promos vont ressurgir avec des prix plus attractifs à Noël, où des abonnement plus souples.... je rêve d'un abonnement juste pour les matchs de l'OL en direct 😍
Je l'ai avec OLplay et même si ce n'est pas facile de zapper le résultat des matchs du vendredi soir, regarder en différé ne me dérange plus, j'ai le temps et eu la volonté de le faire depuis l'arrivée de Dazn
... épi donner du fric aux "pirates" de la ligue cela me chagrine toujours !
C'est l'OL, et uniquement l'OL qui me donne des émotions ❤️💙