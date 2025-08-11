OL : comment s'abonner à Ligue 1 + ?

Ligue 1 + est accessible dès d'aujourd'hui. Comment s'abonner à la nouvelle plateforme, quels sont les différents programmes ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

La plateforme est lancée, un premier pas déterminant pour Ligue 1 +. Le premier, car le nouveau diffuseur espère un million d'abonnements à l'issue de la saison 2025-2026. Huit matchs, des magazines, un multiplex de trois rencontres... le précieux sésame est disponible dès à présent avec plusieurs offres.

Plusieurs formules, différents programmes

Les supporters français peuvent s'abonner depuis ce lundi sachant que Ligue 1 + est accessible partout : télévision, tablette ou ordinateur... La nouvelle plateforme est proposée sur Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et DAZN. De son côté, Amazon Prime, autre distributeur majeur, promet à partir de ce 11 août un tarif de 12,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Soulignons qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné à Amazon Prime au préalable.

Sinon, Ligue 1 + propose ses propres tarifs sur son application ou via le site. Tout d'abord, un "Pass" (pour 2 utilisateurs) est mis en avant pour 14,99 euros avec engagement de douze mois. Si vous souhaitez vous abonner mensuellement, son montant est de 19,99 euros. Pour les moins de 26 ans, l'effort est notable. Le prix est de 9,99 euros par mois sans engagement. La plateforme avait par ailleurs annoncé des tarifs attractifs vendredi dernier pour tous ses utilisateurs : le premier trimestre à 9,99 euros, avant de passer à 14,99 euros pour un abonnement souscrit avant le 31 août. Enfin, une offre mobile (tablette ou PC) pour un utilisateur est fixée à 14,99 euros sans engagement.

DAZN revient avec la Ligue 1, mais pas que

Enfin, DAZN regroupe l'intégralité de Ligue 1 +, conjuguée à d'autres compétitions internationales (Serie A italienne, la Liga espagnole, la Coupe d’Allemagne, les sports de combat (MMA, boxe), le football américain avec la NFL). Une offre "Super Sport" à 14,99 euros par mois pour huit confrontations françaises par semaines, mais pas seulement.

Rappelons que la chaîne beIN Sports diffusera une rencontre sur les neuf programmée dans le week-end. Elle retransmettra la partie du samedi à 17 heures, là où Ligue 1 + la partagera en différée. Ce sera d'ailleurs le cas pour ce 16 août entre le RC Lens et l'OL, bien que la société franco-qatarienne n'ait pas encore réglé la totalité de ses échéances.