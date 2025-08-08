Actualités
La pelouse du Parc OL en Ligue 1
La pelouse du Parc OL en Ligue 1 (© R.B / olympique-et-lyonnais.com)

OL - Ligue 1 : la LFP annonce des prix attractifs pour lancer sa plateforme

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • La nouvelle plateforme Ligue 1 + propose un abonnement de 9,99 euros pour les trois premiers mois avant de passer à 14,99 euros à l'année.

    Frapper fort dès le départ pour éviter la polémique. C'est peut-être la devise du nouveau diffuseur du championnat français Ligue 1 +. Après les péripéties liées au diffuseur DAZN la saison dernière, le piratage avait proliféré à une vitesse exponentielle. La LFP et sa plateforme Ligue 1 + tente quant à elle une approche plus médiatrice pour éviter ce phénomène.

    Des approches souples pour limiter le boycott

    C'est Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP média et figure emblématique des Girondins de Bordeaux, qui l'a annoncé ce vendredi à l'AFP. A quelques jours du lancement des abonnements, la Ligue promet trois premiers mois pour la somme de 9,99 euros. L'offre passera ensuite à 14,99 euros mensuels. Pour les moins de 26 ans, payer 9,99 euros mensuels sera possible tout au long de l'année.

    beIN Sport gèle ses paiements

    Alors que le précieux sésame sera accessible à partir du 11 août, le suspense est à son paroxysme pour le nouveau diffuseur français. L'objectif étant d'afficher le million d'abonnés pour la saison 2025/2026. Un défi de taille, d'autant plus que beIN Sports a gelé partiellement le paiement à la LFP pour l'affiche du samedi soir comme Lens - OL lors de la 1re journée, samedi prochain (17h00). La chaîne franco-qatarienne se plaint des contraintes fixées par le contrat avec peu de marge de manoeuvre.

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : les détails de l’accord OL - Majorque pour Greif
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 8 Août 25 à 16 h 17

      Du coup si on crée un compte avec le nom de sa petite soeur / petit cousin / nièce etc... On paye 9,99euros ? Bénef

      Signaler

