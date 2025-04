OL - Ligue 1 : DAZN acte son retrait à la fin de la saison

Lié à la LFP jusqu'en juin 2029, DAZN a finalement accepté de payer 100 millions d’euros pour se désengager. Le groupe britannique ne sera plus le diffuseur officiel de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine.

C’est désormais officiel, DAZN ne sera plus le diffuseur de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. C’était dans l’air depuis quelques semaines et le groupe britannique a confirmé l’information ce mercredi 30 avril auprès de nos confrères de L’Équipe. Après que la LFP et les présidents de la Ligue 1 avaient acté le fait de ne plus vouloir travailler avec DAZN et ainsi de trouver une solution de sortie pour cet été, le diffuseur a finalement accepté les conditions imposées pour se désengager. Cet accord, présenté au conseil d'administration de la Ligue le 2 mai, prévoit le versement par DAZN d'une indemnité de 100 millions d'euros pour stopper de façon anticipée le contrat à l'issue de cette saison. Et bien sûr le versement des deux dernières échéances de l'exercice actuel pour un total de 140 millions d’euros.

Une feuille complètement blanche pour la chaîne 100% Ligue 1

Néanmoins, les relations entre DAZN et la LFP pourraient se poursuivre malgré tout. La plateforme britannique confirme qu’elle souhaite participer à la création de la chaîne 100% Ligue 1 que veulent désormais lancer la Ligue et Vincent Labrune. "Venir en France, perdre de l'argent et arrêter au bout d'un an ne fait pas beaucoup de sens, explique la plateforme britannique détenue par le milliardaire Len Blavatnik à nos confrères. Nous sommes convaincus que l'on peut apporter à la Ligue, dans le cadre de ce projet de chaîne, une grosse valeur ajoutée. Nous sommes prêts à investir une centaine de millions d'euros pour cette chaîne."

Cela remettrait donc en question l’accord de sortie de 100 millions d’euros. Toutefois, la LFP n’aurait pas que l’option DAZN pour cette nouvelle chaîne. Nicolas de Tavernost, nouveau directeur général de LFP Médias, serait également en discussions avec d’autres groupes comme Canal Plus. C’est malgré tout une nouvelle page compliquée qui se ferme et une autre totalement blanche qui va s’ouvrir dans les prochaines semaines. Avec les risques que cela peut engendrer.