OL - Droits TV : DAZN prêt à sortir de son accord de diffusion

Après l’échec de la médiation de la LFP à la mi-avril concernant le versement des deux dernières échéances de DAZN aux clubs de Ligue 1, à hauteur de 120 millions d’euros, le dédommagement aurait été revu à la baisse. DAZN l'aurait accepté et serait désormais prêt à sortir de son accord de diffusion.

À peine une semaine aux commandes de LFP Media, et Nicolas De Tavernost s’active déjà en coulisses. L’ancien dirigeant du Groupe M6 tente de trouver une solution à la crise qui agite le football français au sujet du sensible dossier des droits TV. La situation était pourtant très critique il y a deux semaines.

La Ligue de football professionnel avait en effet échoué à se mettre d’accord avec la plateforme de diffusion DAZN. En cause, le montant de 120 millions d’euros réclamé par l'instance française pour mettre un terme au contrat dès la fin de la saison. Un chiffre qui satisfaisait les clubs, mais pas la plateforme britannique.

Un chèque de 100 millions d'euros pour tout arrêter ?

Depuis son arrivée à la tête de LFP Media, Nicolas De Tavernost a donc tenté de trouver un terrain d’entente entre les deux parties. Selon les informations publiées par L’Équipe ce mardi, l'objectif des 120 millions d’euros aurait été revu à la baisse. Et DAZN serait prêt à sortir de son accord de diffusion pour 100 millions d’euros. Une solution qui pourrait satisfaire les deux camps. Et qui pourrait pousser la ligue à réfléchir davantage à son projet de création d’une chaîne 100% Ligue 1.

Avec la participation de l'entreprise basée à Londres ? Le diffuseur actuel du championnat pourrait être intéressé par la prise en charge des frais, notamment de production. Mais dans ce cas, le dédommagement de 100 millions d’euros ne serait plus d’actualité. Un dilemme donc pour la LFP. Accepter cette somme puis chercher un ou des partenaires pour le futur ? Ou bien continuer son chemin avec la plateforme britannique au risque de manquer de fonds pour monter cette future chaîne.

Une participation de Canal + et BeIN Sports à la chaîne 100% Ligue 1 ?

Parmi les autres partenaires possibles, BeIN Sports et Canal +. Mais pour créer une telle plateforme consacrée au foot français, le premier des deux devra dans tous les cas lâcher son affiche du samedi après-midi (17 heures). Une option que le groupe dirigé par Yousef al-Obaidly serait prêt à accepter, toujours d'après le média national. D’autant plus si LFP Media envisage d’inclure BeIN Sports dans son projet de chaîne. Elle avait d’ailleurs soumis cette idée l’année dernière avant que la Ligue ne choisisse DAZN.

Une solution qui pourrait attirer également Canal +. Et Maxime Saada, proche de Nicolas De Tavernost et avec qui les contacts seraient renoués. Un projet à trois qui serait une sorte de retour à l'ancienne époque, lorsque les deux groupes diffusaient la L1. D'autant plus que la société de Vincent Bolloré est le partenaire privilégié et gestionnaire exclusif de la distribution de la société franco-qatarienne. Mais avant cela, il faudra bel et bien trouver une issue avec DAZN. Pour l'heure, rien n'est encore officialisé.