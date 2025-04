OL : DAZN prêt à lâcher la Ligue 1 dès juin ?

Dans le tourbillon médiatique et financier dans lequel la Ligue 1 et DAZN sont pris depuis plusieurs mois, le diffuseur pourrait prendre une décision radicale. Et ce avant même l’échéance de décembre.

Ces dernières semaines, la question des droits TV a largement occupé l’espace médiatique avec les informations sorties par L’Équipe et Compléments d’enquête sur la réunion entre la LFP et les présidents de Ligue 1 en juillet 2024. Cela avait notamment valu une passe d'arme entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Cela est venu rajouter un peu plus de grain à moudre à un dossier qui fonce dans le mur avant même qu’il ne soit signé l’été dernier. Entre la Ligue et DAZN, un bras de fer semble désormais au programme, à l’image du refus du diffuseur de verser une partie de l’échéance financière de février.

Si l’affaire était finalement rentrée dans l’ordre avec une médiation installée depuis un mois, il se pourrait bien qu’elle soit de nouveau au centre des discussions dans les jours à venir. D’après RMC, DAZN réfléchirait une fois à ne pas verser la totalité de la somme attendue le 30 avril suite à des discussions qui n’avancent pas avec la LFP depuis la fin de la mise sous séquestre de 35 millions d’euros à la fin février.

Une clause de sortie initialement activable en décembre

Ce nouvel avertissement de la part du diffuseur de la Ligue 1 ne serait en réalité que la partie émergée de l’iceberg. En effet, DAZN songerait à casser son contrat de diffuseur plus tôt que ce que lui permet la clause de sortie au bout de deux saisons et activable en décembre prochain. Mécontent que les clubs ne jouent pas le jeu en ouvrant plus leurs portes pour des reportages et que la lutte contre le piratage ne soit pas aussi intensive qu’espérée, le groupe britannique souhaiterait arrêter de diffuser la Ligue 1 à l’issue de la 34e journée et des barrages prévus fin mai. Une information qui aurait été transmise à la LFP, qui aurait de son côté promis de sanctionner plus durement les clubs pour qu’ils jouent le jeu médiatique.