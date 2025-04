Le 12 avril, les joueuses de l’OL affronteront le Paris FC à domicile. Un match au cours duquel les spectateurs pourront venir… avec leur chien.

Les aboiements se mêleront sans doute aux applaudissements et aux encouragements le samedi 12 avril au Parc OL. Et ce n’est pas un poisson d’avril. En lien avec son partenaire Kleber, le club a lancé une opération visant à permettre aux supporters des Fenottes de pouvoir assister à la rencontre avec leur chien. Avant de pouvoir les faire entrer dans l’enceinte décinoise, les spectateurs devront remplir un formulaire et fournir une preuve de vaccination de leur compagnon à quatre pattes.

Un maximum de quatre places sera disponible par personne, dont celle pour le chien. Des animations seront également organisées aux abords du Parc OL sur un stand Kleber et des lots seront à gagner. L’objectif affiché par le club est d’attirer un nouveau public, alors que les joueuses de Joe Montemurro sont déjà assurées de terminer première de la phase de ligue de la Première League en attendant les play-offs.

Attirer un nouveau public

Eugénie Le Sommer et ses coéquipières font office de grandes favorites pour le titre de championnes, tant leur domination sur la phase de ligue a été sans partage. Premières avec 10 points d’avance sur le PSG à trois journées de la fin, elles n’ont encaissé que cinq buts en championnat cette saison. Leur objectif sera sans doute de conserver leur cage inviolée tout en augmentant leur goal-average et pourquoi pas atteindre la barre des 100 buts marqués : elles en ont inscrit 86 jusqu’à maintenant. Néanmoins, la phase finale remettra les compteurs à zéro et il faudra bien se montrer intraitable face aux Franciliennes si les demi-finalistes de la Ligue des champions veulent remporter le 18ᵉ titre de leur histoire, sous la bannière de l'OL.