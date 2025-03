Première Ligue : l’OL féminin domine encore et toujours

Leader invaincu, l’OL féminin est la référence française du foot féminin. Le club n’aurait pas hésité à mettre les moyens pour attirer certaines joueuses ces derniers mois.

Chez les garçons, le PSG occupe les dix premières places de la grille salariale de Ligue 1. Au sein de la Première Ligue, le club parisien est également présent dans le top 10, mais doit faire avec la concurrence de l’OL. Référence française et européenne, la formation lyonnaise continue encore et toujours d’offrir de bons salaires à ses joueuses. Elles sont sept à être présentes dans le classement avancé par L’Équipe ce mercredi. Seulement, le nom des Fenottes trustant le haut du panier a de quoi surprendre. Si l’on pouvait s’attendre à voir Wendie Renard ou Ada Hegerberg, qui ont prolongé ces derniers mois, ce sont avant tout des recrues récentes qui ont les faveurs des premières places.

Faire face à la concurrence européenne

Recrue phare de l’été dernier, Tabitha Chawinga serait la joueuse la mieux payée du championnat de France avec un salaire mensuel brut (hors primes) de 80 000€. Afin de la soutirer au PSG, Michele Kang n’avait pas hésité à mettre les moyens et cela s’inscrit dans la volonté de l’Américaine d’améliorer les conditions de ses joueuses. Sur la piste de Naomi Girma durant l’hiver, l’OL a finalement misé sur Tarciane avec un transfert record, mais aussi un salaire qui en ferait la deuxième Lyonnaise la mieux payée sur le papier (70 000€). Des chiffres surprenants, mais avec la concurrence européenne, l’OL va devoir de plus en plus jouer des coudes et payer cher pour se démarquer.