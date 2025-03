Montemurro (OL) : "Hegerberg redevient la joueuse qu’on connait"

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Buteuse en championnat contre Reims et Saint-Etienne, Ada Hegerberg retrouve de la confiance. A l’heure des échéances importantes, l’OL se satisfait de pouvoir compter sur le retour en forme de l’attaquante norvégienne.

Elle est encore loin d’être une titulaire aux yeux de Joe Montemurro. Enfin, elle n’est pas le choix premier du coach australien au moment d’attaquer les gros matchs de l’OL cette saison. Pourtant, Ada Hegerberg vient d’enchaîner deux titularisations de suite en championnat. Seulement, elles s’expliquent avant tout par la volonté de faire tourner un effectif au complet et donc concerner un maximum les joueuses. Qu’importe les raisons de ces titularisations, la Norvégienne prend ce qu’on lui donne et tente de créer le doute dans l’esprit de son coach. Cela fonctionne plutôt bien.

Muette depuis décembre, Hegerberg vient d’enchaîner un doublé contre Reims avant de trouver la faille samedi à Saint-Etienne. Trois buts en deux matchs, des statistiques qui pourraient rappeler la belle époque de la Ballon d’Or 2018. "C'est génial de retrouver Ada. Elle revient vraiment au niveau que nous connaissons d’elle. Il faut y aller étape par étape. C'est une situation où nous devons juste la gérer de la bonne façon. Mais nous avons vu, sur ces deux ou trois dernières semaines, qu'elle commence à trouver un très bon rythme. Elle commence à trouver de la continuité."

"C'est une des leaders du vestiaire"

Remplaçante de luxe sous Joe Montemurro, Ada Hegerberg réussit à enchaîner sans douleur ou blessure, ce qui l’aide à retrouver du rythme. Chose qu’elle avait du mal à faire ces dernières saisons et même derniers mois. Néanmoins, ce retour en forme ne peut être que bénéfique pour l’OL. Si Melchie Dumornay rayonne dans cette campagne 2024-2025, l’expérience d’Hegerberg ne peut être qu’un plus à l’heure où les Fenottes lancent leur sprint final en championnat et en Ligue des champions. Montemurro en est bien conscient, avançant que la numéro 14 est "une joueuse importante, pas seulement pour l’OL, mais pour le football en général. J’aime travailler avec elle. Elle est géniale pour l'équipe et une importante leader de l’équipe."

Sur le chemin du retour, Ada Hegerberg a aussi quelques critiques à éteindre dans cette fin de saison passionnante pour l’OL.