Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans un classement érigé par ESPN, deux joueuses représentent l’OL avec Melchie Dumornay et Tarciane. L’Haïtienne arrive d’ailleurs en deuxième position des joueuses de moins de 21 ans les plus prometteuses.

Mardi, elle a encore fait parler la poudre. À l’heure où la gestion d’Ada Hegerberg peut soulever une question, Melchie Dumornay a rappelé son importance dans le onze de l’OL. Certains observateurs la préfèrent d’un rôle plus reculé, d’autres à la pointe de l’attaque comme ce fut le cas contre le Bayern Munich. Quoi qu’il en soit, l’Haïtienne a réussi à se rendre indispensable depuis le début de la saison. En pleine bourre avec 14 buts et 6 passes en championnat, Dumornay confirme tout le bien que l’on pouvait penser d’elle, le tout à seulement 21 ans. Car, on a peut-être tendance à l’oublier, mais la Lyonnaise reste une jeune joueuse. De quoi voir l’avenir avec une certaine sérénité.

Tarciane grimpe au classement par rapport à la saison passée

D’ailleurs, les performances de la numéro 8 de l’OL ont dépassé les simples frontières de la Première Ligue. Ces dernières heures, ESPN a dévoilé un classement des meilleures joueuses de 21 ans ou moins et Melchie Dumornay arrive en très bonne position. Seule la Barcelonaise Vicky Lopez, phénomène de précocité, lui vole la vedette. Dans ce classement dans lequel l’aspect américain joue malgré tout sur les votes, Dumornay n’est pas la seule représentante de l’OL. Le club lyonnais place deux joueuses dans le top 10 des U21 les plus prometteuses avec Tarciane, sixième après une 23e place il y a un an. Fraîchement débarquée entre Rhône et Saône durant l’hiver, la Brésilienne a fait ses débuts à Strasbourg avant d’enchaîner une titularisation contre Reims.