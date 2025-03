L’OL en comité restreint à l’entraînement

Paulo Fonseca à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec la trêve internationale, les joueurs de l’OL présents à l’entraînement sont peu nombreux. Le retour des internationaux interviendra en cours de semaine prochaine.

Il y avait tellement peu de monde qu’Alexandre Lacazette a dû s’improviser défenseur. Ce jeudi, les joueurs de l’OL ont enchaîné une nouvelle séance d’entraînement. Enfin pour les non-sélectionnés par leur pays respectif. Et si l’on a pu regretter l’absence de Corentin Tolisso avec les Bleus, ils sont nombreux à avoir mis les voiles dès le coup de sifflet final pour la victoire lyonnaise contre Le Havre. Ils sont au nombre de douze et la plupart entament leur périple international ce jeudi. Pour les autres, le train-train quotidien à Décines continue même si le staff de Paulo Fonseca a forcément accordé un peu de repos afin de recharger les batteries en vue du sprint final en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Matic a eu le droit à une rallonge

Ce jeudi, les Lyonnais se sont affrontés sur des espaces réduits en raison de leur faible nombre. Ils étaient à peine dix (Descamps, Diarra, Maitland-Niles, Veretout, Abner, Akouokou, Tolisso et Lacazette) comme capturé par les images du club, mais dans une ambiance décontractée à l’image de Lacazette et Tolisso jamais les derniers à se chambrer. Pas de travail tactique bien évidemment, mais une présence pour garder la machine en route avant de couper un peu durant le week-end pour passer du temps en famille. Avant de remettre le bleu de chauffe dès lundi, en attendant les internationaux qui retrouveront le GOLTC tout au long de la semaine avant le déplacement à Strasbourg, vendredi (21h).