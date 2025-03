L'OL impacté à Strasbourg à cause d'Argentine - Brésil ?

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Dans la nuit du 25 au 26 mars, l’Argentine et le Brésil se font face pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un choc sud-américain qui n’est pas sans conséquence dans la préparation de l’OL et son déplacement à Strasbourg, le 28 mars.

La rencontre a beau se jouer à des milliers de kilomètres de Lyon, le choc entre l’Argentine et le Brésil le 26 mars prochain va forcément être scruté par le staff de Paulo Fonseca. Par le prestige de l’affiche déjà, mais aussi parce que trois joueurs de l’OL sont concernés par ce match. Du côté de l’Albiceleste, Nicolas Tagliafico et Thiago Almada représenteront le club lyonnais et pourront retrouver Lucas Perri dans le camp d’en-face. D’abord laissé en dehors de la liste brésilienne, le gardien a finalement été retenu suite à la blessure d’Ederson. L’OL s’en serait certainement passé même si le cas du portier n’est, entre guillemets, par le plus préoccupant.

Fonseca sans ses deux Argentins ?

En effet, avec un match programmé dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 mars (1h du matin), Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur ses trois joueurs dans la préparation du déplacement à Strasbourg. Le match de Ligue 1 se jouera le vendredi 28 mars à 21h, ce qui veut dire que les trois éléments n’auront aucune séance collective avant cette reprise du championnat. Si Perri devrait avant tout rester sur le banc avec le Brésil et donc pouvoir tenir sa place à la Meinau, les cas Tagliafico et Almada sont bien plus problématiques. Les deux Argentins pourraient bien être amenés à faire l’impasse sur ce rendez-vous important dans la course à l’Europe, en raison de la fatigue accumulée par les matchs de ces éliminatoires, mais aussi les longs voyages sur cette courte période…