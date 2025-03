L’OL souhaite l’accès au vestiaire pour Fonseca

Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quinze jours après l’annonce de la suspension pour neuf mois de toutes fonctions pour Paulo Fonseca, l’OL ne désespère pas voir la sanction être allégée, au moins sur les conditions.

Dimanche dernier, et ce, pour la deuxième fois, Paulo Fonseca a pris place en tribunes pour observer son équipe jouer. Il en fera de même le 28 mars prochain à Strasbourg et à chaque journée de Ligue 1 jusqu’au 30 novembre prochain. Ainsi en a décidé la commission de discipline le 5 mars dernier au moment de suspendre le Portugais pour neuf mois. S’il est interdit de banc de l’OL jusqu’à cette date, Fonseca pourra malgré tout recommencer ses discours d’avant-match et de mi-temps à compter du 15 septembre. Une décision lourde à laquelle le club tente de faire face depuis maintenant quinze jours. Pour le moment, l’absence du coach n’a pas d’incidence sur les résultats, mais jusqu’à quand ?

Un dossier qui va traîner en longueur ?

Notifié de la sanction depuis le lundi 10 mars comme écrit sur notre site, l’OL avait la possibilité de saisir la FFF et sa commission d’appel sous sept jours. Un premier recours qui pouvait en appeler deux autres avec la conciliation auprès du CNOSF puis du tribunal administratif. Sur ces trois étapes, les dirigeants lyonnais auraient choisi d’en sauter une, comme cela a été avancé par nos confrères du Progrès. L’OL va directement passer par la case CNOSF avant d’une potentielle action en justice. Si baisser la durée de la sanction semble quasiment mission impossible, la volonté lyonnaise serait de voir Paulo Fonseca être autorisé à descendre dans les vestiaires à la pause, afin de pouvoir exercer son métier. Chose dont il est aujourd’hui privé.