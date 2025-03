OL - Espoirs : Baticle souligne les progrès de Cherki

Rayan Cherki et Johann Lepenant lors de France – Nouvelle-Zélande (Photo by LIOT Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Non retenu avec les Bleus, Rayan Cherki a malgré tout retrouvé Clairefontaine avec les Espoirs. Gérald Baticle n’a pas manqué de féliciter le joueur offensif de l’OL pour les progrès observés ces derniers mois.

Il faisait partie de la liste de pré-sélectionnés pour les deux matchs de la France contre la Croatie. Toutefois, comme Corentin Tolisso, Rayan Cherki n’a pas réussi à passer le cut des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps. Le sélectionneur a mis en avant la forte concurrence offensive, mais aussi l’Euro Espoirs à venir pour justifier ce choix. Malgré ses bonnes statistiques avec l’OL, le joueur offensif doit donc se contenter d’une sélection avec le groupe de Gérald Baticle pour cette trêve internationale. Une petite déception pour Cherki qui a vu Désiré Doué lui être préféré chez les A. "On perçoit tous les joueurs en Espoirs comme des potentiels de très haut niveau. Avoir un potentiel ne suffit pas pour faire une carrière, il faut trouver les outils pour l’exploiter afin de performer à chaque rencontre", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

"Il inspire plus de crainte chez ses adversaires"

Ayant rejoint Clairefontaine en début de semaine, Rayan Cherki continue donc de travailler pour un jour pourquoi intégrer le château. En attendant, il se doit de jouer les fers de lance des Espoirs dans la préparation de l’Euro qui se tiendra à la mi-juin en Slovaquie. Gérald Baticle attend d’ailleurs beaucoup de son joueur et n’a pas manqué de saluer sa progression sur les derniers mois. "On a toujours parlé de lui comme d'un grand potentiel. Depuis la fin de l’année, on a vu de gros progrès dans le secteur défensif, le replacement, la simplicité dans le jeu et l’efficacité, avec des statistiques intéressantes. Pour moi, il y a eu une vraie prise de conscience, un déclic. Il inspire plus de crainte chez ses adversaires." Si ses prestations peuvent être en dedans, Rayan Cherki arrive malgré tout à se montrer décisif et c’est peut-être bien tout ce qui compte.