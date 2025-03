Cherki, un choix dont l’OL peut difficilement se passer

Les joueurs de l’OL félicitant Rayan Cherki pour son but à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Mis sur le banc contre Nice dimanche, Rayan Cherki a malgré tout marqué de son empreinte cette rencontre en lançant l’OL vers la victoire. Même moins bien, l’international Espoirs a réussi cette saison à ajouter une palette décisive qui le rend quasiment indispensable.

C'est l'histoire d'un gamin porté aux nues quand les jeunes de son âge préfèrent avant tout jouer à la console. Seulement, Rayan Cherki n'a jamais été comme les autres. Il fait déjà office de briscard avec ses 170 matchs, mais les gens ont tendance à oublier qu'il n'a que 21 ans. Avec l'insouciance de cet âge, mais aussi ses défauts. Toutefois, depuis le début de la saison, il est surtout question de compliments quand il s'agit de parler de l'international Espoirs.

Cette campagne avait pourtant mal débuté avec ce vrai faux-départ durant l'été et cette mise à l'écart après les Jeux olympiques 2024. Un coup sur la tête de Cherki mais aussi le point de départ d'une certaine remise en question. C'est en tout cas ce que pense Pierre Sage. "Sa mise à l’écart au mois d’août a été un vrai déclic pour lui, a avoué l'ancien coach lyonnais dimanche sur le plateau du Canal Football Club. Il avait juste besoin de prendre conscience des devoirs à accomplir pour exprimer son talent sur la durée, et là, je pense que c’est acquis."

"Il a gommé pas mal de choses sur son état d'esprit"

L'ayant coaché pendant quatorze mois, le technicien français est certainement celui qui a su le mieux appréhender le talent de Cherki. Laurent Blanc avait réussi par à-coups, mais sous Sage, l'ancien de l'AS Saint-Priest a pris la dimension du projet collectif. Ce ne sera jamais un défenseur dans l'âme, mais cette saison marque un réel effort dans le repli défensif. Il a toujours certains trous d'air et gestes intempestifs, mais Rayan Cherki a désormais compris qu'il avait besoin du collectif pour briller. Et que ce collectif avait aussi besoin de lui ? Depuis quelques semaines, c'est clairement le cas. L'OL n'est pas Cherki-dépendant, mais l'impact du numéro 18 est considérable. Que ce soit dans les statistiques que dans le bilan comptable lyonnais.

Dimanche, il n'a eu besoin que de 23 secondes pour se montrer décisif. Remplaçant à Nice, il a quand même réussi à marquer de son empreinte cette rencontre. Ce but vient s'ajouter à la longue liste des actions décisives qui jalonnent le dernier mois de Cherki. Trois buts et huit passes, le tableau de marche est impressionnant. Même Nicolas Puydebois, qui a souvent pointé du doigt l'individualisme du joueur, ne peut que saluer cet impact. "On a du mal à s'en passer. Il fait partie de ces joueurs plus-value qui éclairent le jeu. Il fait des statistiques, il est important dans les dernières victoires. Son état d'esprit me dérangeait à une époque, il a gommé pas mal de choses". Un impact qui reste malgré tout paradoxal. Car si l'OL peut difficilement se passer de Cherki, qui apporte de la créativité, de l'insouciance dans le jeu, l'international Espoirs est loin d'être dans la forme de sa vie.

Une association avec Almada qui donne envie

Il y a les statistiques et la performance globale. Elles ne sont aujourd'hui pas corrélées avec des sorties en dedans. Même Rayan Cherki fait amende honorable sur ce point, avouant "ne pas faire des grands matchs, mais j'arrive à être décisif". Un "signe de maturité" pour Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Ces statistiques sont-elles l'arbre qui cache la forêt ? Les observateurs attendent forcément plus de régularité.

Mais les critiques sur son manque d'impact dans les chiffres ont assez été mis en avant ces dernières saisons pour ne pas être salués. "Est-ce qu'on veut un Cherki influent dans le jeu ou un Cherki décisif, qui déclenche, qui trouve le petit truc ? J'aime bien quand il est décisif. Dimanche, 23 secondes, il marque, donc difficile de demander plus. Mais il ne faut pas que ça s'éternise et qu'il soit complet sur un match". Rayan Cherki fait partie de cette classe de joueurs dont il est difficile de se passer, même moins bien. Un éclair de génie et le scénario d'un match peut basculer. Rien que sur la semaine passée, le joueur offensif a démontré qu'il y avait un OL avec lui et un autre sans lui.

Le meilleur moyen pour refermer le chapitre d'une histoire qui devrait connaitre son épilogue l'été prochain ? Il y aura au moins le sentiment d'une fin d'aventure qui a été à la hauteur des attentes depuis presque dix ans. Avec également ce sentiment que l'OL a déjà préparé la succession avec Thiago Almada. Deux joueurs qui respirent le même football et qui comptent bien profiter de ces quelques mois ensemble pour faire de ce football à Lyon un plaisir pour les yeux.