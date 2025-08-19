L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque

Dominik Greif s'apprête à marquer l'histoire de l'OL en devenant le premier Slovaque officiellement recruté par le club.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique lyonnais négociait avec le RCD Majorque pour Dominik Greif. Le portier de 28 ans a officiellement rejoindre la formation rhodanienne lundi, un peu moins d'un mois après le départ de Lucas Perri vers Leeds.

Les discussions ont enfin abouti à un accord d'un montant de 4 millions d’euros, sans les bonus. Son profil plaît à Paulo Fonseca par sa taille et sa solidité sur sa ligne. À voir s'il parviendra à répondre aux ambitions du Portugais concernant le jeu au pied

Une nuance historique à rappeler

L'OL est visiblement attiré par ce marché d'Europe central cet été (Pavel Šulc et Adam Karabec, Tchèques, sont arrivés). Greif est officiellement le premier Slovaque de l’histoire du club. Mais un footballeur originaire de l’actuelle Slovaquie a déjà porté cette tunique.

Il s’agit de Ján Popluhár, international de l’ancienne Tchécoslovaquie, qui a joué à Lyon entre 1968 et 1970. Il évoluait au poste de défenseur. À l’époque, son pays n’était pas encore indépendant, ce qui explique qu’il figure dans les archives parmi les joueurs tchécoslovaques. Avec Greif, les Rhodaniens s’offrent un nouveau lien avec cette nation, plus d’un demi-siècle après le passage de Popluhár qui aura disputé un total de 52 matchs, pour un but, avec l'Olympique lyonnais.