Mercato : avec Šulc, l'OL renoue avec la filière tchèque

Pavel Sulc, joueur offensif du Viktoria Plzen (Photo by michal cizek / AFP)

En signant à l'OL un contrat de quatre saisons, Pavel Šulc devient le quatrième joueur tchèque à porter les couleurs de l'OL.

En posant avec un maillot floqué 2029 lundi soir, Pavel Šulc est devenu la quatrième recrue estivale de l'OL. C'est également le quatrième à représenter les couleurs de son pays en rouge et bleu. Ils ne se comptent que sur les doigts d'une main. Antonin Tichy, Jàn Popluhàr et Milan Baros ont tour à tour représenter la Tchécoslovaquie et la République tchèque. Si pour les deux premiers, il y a besoin de faire un bond dans le temps, Baros était présent durant les heures de gloire de l'OL (2007-2008).

Tichy, le pionner

Antonin Tichy était le premier Tchèque de l'histoire à signer à l'OL. D'abord au Lyon olympique universitaire, club omnisport avec une section football, avant de devenir l'Olympique lyonnais en 1950. En trois ans, il jouera 47 matchs et fera trembler les filets à cinq reprises. Le milieu de terrain avait remporté le championnat de D2 en 1951 avant de se reconvertir en tant qu'entraîneur de La Berrichonne de Châteauroux (1953-1954).

L'OL a eu le meilleur joueur slovaque

Quant à lui, Jàn Popluhàr débute sa carrière au Slovan Bratislava (1954-1968). Club avec lequel il avait remporté le championnat de Tchécoslovaquie en 1955 et trois Coupes de Tchécoslovaquie (1962, 1963, 1968). Titres qui lui ont permis d'atterrir entre Rhône et Saône pour deux saisons. Rappelons qu'il a aussi été finaliste de la Coupe du monde en 1962. Palmarès qui lui a valu d'être élu en 2004 meilleur joueur slovaque des cinquante dernières années.

Baros, deux titres et une polémique

Enfin, Milan Baros avait rejoint le club après un échange avec Aston Villa pour John Carew. Entre janvier 2007 et août 2008, il raflait deux titres de champions de France et une Coupe de France. L'expérimenté passé par Liverpool avait notamment remporté la Ligue des champions lors de la fameuse finale 2004-2005 face à l'AC Milan. Son passage à l'OL restera entaché par une affaire sur fond de racisme, avec ce pincement de nez envers Stéphane Mbia lors d'un match contre Rennes, qui lui avait valu trois matchs de suspension.