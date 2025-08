"Mercato : le triste bilan des recrues sous l'ère Textor" ?

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Arrivé en décembre 2022, John Textor est loin d'avoir tout réussi à l'OL. Au niveau du recrutement, les deux ans et demi de l'Américain à la tête du club n'ont pas forcément permis aux recrues de se faire une place au soleil.

Un petit tour et puis s'en va. Le cas de Thiago Almada, reparti après seulement 1 210 minutes jouées avec l'OL, n’est pas un cas isolé. En réalité, il a plus joué que onze autres recrues de l’ère John Textor, arrivé dans le capital lyonnais en décembre 2022 avant d'en être le président en mai 2023. Parmi elles : Adryelson (51 minutes), Wilfried Zaha (112), Rémy Descamps (270), Warmed Omari (277), Diego Moreira (381) ou encore Mahamadou Diawara, encore resté sur le banc contre le Bayern Munich (408). A cette liste peuvent aussi s'ajouter Skelly Alvero (426), Paul Akouokou (444), Mama Baldé (588), Orel Mangala (678) et Gift Orban (842). Par ailleurs, même des recrues arrivées à l’hiver 2023, comme Amin Sarr (748 minutes) ou Jeffinho (802), n’ont pas dépassé le seuil des 1 000 minutes.

Une intégration compliquée pour près de la moitié des recrues

Cette instabilité constante a remis en question la stratégie mise en place ces trois dernières saisons. Au total, sous l’ère Textor, la direction sportive rhodaniennes a recruté 29 joueurs. Parmi eux, 13 n’ont pas atteint le seuil symbolique des mille minutes disputées sous le maillot lyonnais (45%). L’OL a semblé avoir du mal à construire un effectif stable et cohérent. La succession de prêts, de transferts précipités et de paris non concluants ont fragilisé le projet. À l’approche de la nouvelle saison, le club réalise un mercato discret mais intéressant afin de clarifier ses ambitions pour éviter de répéter les erreurs du passé.