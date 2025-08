Wendie Renard et Griedge Mbock avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Non retenue par Laurent Bonadei pour l’Euro 2025, Wendie Renard a vécu de loin le parcours des Bleues en Suisse. Si elle a regardé les matchs, la capitaine est aujourd’hui complètement focus sur la saison de l’OL Lyonnes.

Il y a bien longtemps qu’elle n’avait pas connu ça. "Quinze ans peut-être" nous dira-t-elle dans un large sourire ce mardi matin à Décines. Présente depuis le début de la préparation estivale de l’OL Lyonnes le 21 juillet dernier, Wendie Renard a pu couper pendant deux mois complets entre la fin de la saison dernière et cette reprise sous les ordres de Jonatan Giraldez. Une éternité presque pour la capitaine qui n’était plus habituée à rester sans rien faire aussi longtemps. "Pas de réveil le matin, pas de contrainte, ça faisait drôle. Mais au bout d’un moment, je me suis dit 'bon on recommence quand ?'".

"J’essaye toujours de positiver les choses"

Au milieu des nouvelles recrues lyonnaises, la Martiniquaise reste encore et toujours la garante des valeurs rhodaniennes et a donc pu les aiguiller d’entrée de jeu. La faute à une non-convocation surprise avec les Bleues pour l’Euro 2025. Deux mois qui ont servi à atténuer la frustration pour revenir plus forte. "Je n’ai pas de rancœur, je ne vis jamais avec rancœur. J’essaye toujours de positiver les choses. Seul Dieu sait pourquoi je n’ai pas fait l’Euro. Après, il y a des choses qui ont été faites, dites. Je n’ai pas fait l’Euro, c’est comme ça. Le plus important est de garder mes valeurs, mes principes et de rester professionnelle comme je l’ai toujours été", a-t-elle confié à Olympique-et-Lyonnais et aux médias présents à Décines ce mardi.

Avant de poursuivre : "Ça ne changera pas pour moi. Je suis très contente de retrouver mes coéquipières ici pour préparer une belle saison. J’aime le foot, je ne le fais pas pour ce que ça rapporte, parce que j’ai commencé en ne gagnant rien. Je joue parce que j’aime le foot. Cet été, il s’est passé ce qu’il s’est passé, c’est à moi de rester focus."

"On aurait mérité mieux"

Malgré la déception de ne pas représenter l’OL Lyonnes en équipe de France aux côtés d’Amel Majri, Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard reste une supportrice de son pays et a "regardé l’Euro bien sûr. C’est dommage, qu’est-ce que je peux dire d’autre. Il faut féliciter l’Angleterre. J’étais contente pour mes anciennes coéquipières qui ont gagné. Pour les Bleues, c’est dommage avec la qualité qu’on avait, je pense qu’on aurait mérité mieux." Un refrain qui revient toujours après chaque compétition jouée par les Bleues. Reste maintenant à savoir si le chapitre est définitivement refermé entre la sélection et son ancienne capitaine.