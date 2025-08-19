L'OL aurait le 6e budget de Ligue 1

Largement revu à la baisse, le budget de l'OL est aujourd'hui évalué à 110 millions d'euros. C'est autant que Lille et Rennes par exemple.

Passé tout près du pire, l'OL a lancé sa campagne 2025-2026 par un succès à Lens (0-1). Une bonne nouvelle dans ce contexte ambivalent, entre nécessité d'avoir une formation suffisamment compétitive pour la Ligue Europa et baisse drastique des moyens financiers. Car à présent, il ne joue plus dans la même cour que Marseille, voire Monaco, de ce point de vue.

L'Équipe a d'ailleurs publié le classement des budgets de Ligue 1, une hiérarchie sans surprise outrageusement écrasée par le Paris Saint-Germain (850 millions d'euros). Derrière, loin derrière, nous retrouvons l'OM (260 M€), et encore plus bas, Monaco (140 M€).

Un championnat à plusieurs vitesses

L'ASM est, on peut l'écrire, la "première des autres" dans le championnat de France. Elle est la vitrine, particulière certes par sa fiscalité, d'un groupe de sept clubs. Dans celui-ci, nous avons le Paris FC, riche promu (130 M€). Nice, malgré l'appui moindre d'Ineos, est cinquième (120 M€).

Un peu plus bas, le trio Lille, Olympique lyonnais et Rennes reste assez ambitieux, même s'il subit la conjecture liée aux droits TV (110 M€). Pour les Rhodaniens, c'est presque moitié moins que l'an passé. Le trouble-fête Strasbourg affiche un budget de 100 millions d'euros. Le grand écart avec Brest (35 M€), Angers et Le Havre (25 M€).