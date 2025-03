Dans une rencontre largement maîtrisée, la réserve de l’OL a fait le boulot contre le Valencia FC. Grâce à une victoire 3-0, les Lyonnais joueront les demi-finales de la Premier League International Cup.

En championnat, ce n’est pas la meilleure des périodes pour la réserve de l’OL. Alors les joueurs de Gueïda Fofana espéraient certainement que l’air anglais leur redonne un peu de couleurs. Cela n’a pas manqué pour les quarts de finale de la Premier League International Cup. À Woking depuis lundi soir, les joueurs lyonnais n’ont pas manqué leur rendez-vous contre le Valencia FC. Pour sa deuxième participation à la PLIC, l’OL sera bien présent pour les demi-finales grâce à sa large victoire 3-0 mardi soir. Après une phase de groupe maitrisée avec trois victoires et une seule défaite, la réserve lyonnais devait appréhender le mieux possible ces échéances éliminatoires.

Gomes Rodriguez fête parfaitement son anniversaire

Pour ce quart, Fofana avait choisi de rappeler Alejandro Gomes Rodriguez, laissé au repos durant le week-end en National 3. Comme à la maison, l’international U17 anglais a parfaitement fêté ses 17 ans en faisant le break pour l’OL à la 50e minute. Cette réalisation a mis un coup derrière la tête des Espagnols qui couraient au score depuis la 20e minute et l’ouverture de Romain Perret. A 2-0, les Lyonnais ont cherché à appuyer pour tuer tout suspense et cela est intervenu cinq minutes après le break. Plutôt maladroit depuis le début du match, Enzo Molebe a profité d’une faute sur Gomes Rodriguez pour transformer le penalty et offrir une victoire méritée à son équipe. Place désormais aux demi-finales.