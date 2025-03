Nice - OL (0-2) : Perri analyse ses bonnes performances

Une nouvelle fois héroïque lors de la victoire face à Nice (0-2), le gardien brésilien Lucas Perri est l'un des hommes forts de l'OL.

L'homme fort du moment côté lyonnais, c'est Lucas Perri. Multipliant les arrêts (17ᵉ,19ᵉ,55ᵉ,80ᵉ), le Brésilien a écœuré les Aiglons dimanche dernier. C'est en grande partie grâce à lui si les Lyonnais rentrent avec les trois points de la Côte d'Azur. En zone mixte, le portier a exprimé sa satisfaction : "C'est une victoire très importante pour nous après tout ce qu'il s'est passé la semaine dernière (suspension de neuf mois pour Paulo Fonseca). L'équipe et le staff ont fait du beau travail et il faut continuer."

"C'est l'union"

Questionné sur l'impact de l'absence de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais, Lucas Perri a livré le fond sa pensée. "C'est un moment difficile. Le plus important, c'est l'union, a-t-il indiqué. On a réussi à créer une très bonne dynamique qu'il faut poursuivre." Étincelant ces derniers temps, l'homme au mètre 97 se dit épanoui entre Rhône et Saône. "Pour moi, c'est magnifique, a lâché Perri. Je suis très content de faire des bons matchs. Les trois victoires consécutives sont très importantes et nous donnent beaucoup de confiance."

"On essaye de jouer tout le temps"

Au niveau du plan de jeu, le gardien de l'OL a souhaité apporter quelques précisions sur le déroulé de la rencontre à Nice (0-2). "On essaye de jouer tout le temps. On veut garder le ballon le plus possible. La première mi-temps c'était plus difficile, car ils ont bien pressé, a-t-il détaillé. Mais on a continué d'essayer et c'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps pour au final gagner le match."

Serein par rapport à l'équipe nationale

Malgré des bonnes performances à l'OL, Lucas Perri n'est pas le seul gardien brésilien qui brille actuellement. Alisson, Ederson et Bento ont été sélectionnés par Dorival Junior, sélectionneur du Brésil. Cependant, ce n'est pas une grande déception pour le Lyonnais : "Pour moi, le plus important, c'est mon travail ici à l'OL. Si un jour le sélectionneur du Brésil m'appelle, je serai très heureux, mais pour le moment le plus important, c'est Lyon", a-t-il conclu.