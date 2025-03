Les joueurs de l’OL félicitant Rayan Cherki pour son but à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Dans l’obligation de gagner dimanche à Nice, l’OL a souffert, mais a atteint son objectif. Revenu à deux points du barrage pour la Ligue des champions, le club lyonnais a dans le même temps relancé la course à l’Europe en Ligue 1.

On leur a assez souvent reproché d’avoir raté les occasions qui se présentaient à eux pour ne pas saluer la belle semaine qui vient de s’achever à l’OL. Si le coup de sang et la suspension de Paulo Fonseca sont venus gâcher le tableau, les trois victoires lyonnaises ont clairement apporté une éclaircie dans le ciel maussade au-dessus du club. En jouant en prime time dimanche soir, les coéquipiers de Rayan Cherki avaient déjà une vue d’ensemble de ce qu’avait réservé cette 25e journée de Ligue 1.

Une défaite de l’OM, un nul de Monaco et donc une confrontation directe avec Nice à l’Allianz Riviera. Il n’y avait pas besoin d’avoir fait de longues études pour comprendre l’importance de ce match contre les Aiglons et de la nécessité de gagner. Grâce à l’international Espoirs français et Ernest Nuamah, l’OL a rempli sa part du contrat (0-2) et le voilà désormais pleinement relancé dans la course à la Ligue des champions.

Des confrontations directes contre Monaco et Lille

Il restera toujours cette frustration d’avoir complètement manqué la reprise de janvier, mais les Lyonnais sont toujours dans la course et ont presque leur destin entre les mains. Revenus à deux longueurs de Monaco (4e) et Lille (5e), ils affronteront ces deux équipes d’ici à la fin de la saison. Pour rattraper Nice (3e) ou même Marseille, deuxième à sept points, il faudra un parcours parfait et des points laissés en route chez les concurrents, mais ce lundi, l’OL aurait pu pointer à dix longueurs de Nice. La formation rhodanienne n’en est qu’à quatre et c’est une autre belle victoire. Reste à ne pas tout gâcher dès dimanche prochain à la maison contre Le Havre (15h).