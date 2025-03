L’OL met la tête sous l’eau à Nice et fait la bonne opération (0-2)

Pour la première de Paulo Fonseca loin du banc, l’OL a dû batailler contre Nice. Après avoir fait le dos rond en première, les Lyonnais ont fait la différence en fin de match (0-2).

C’est un vrai déluge qui s’est abattu sur Nice ce dimanche soir. Fort heureusement, l’OL n’a pas pris l’eau à l’Allianz Riviera, bien au contraire. La formation lyonnaise a terminé cette semaine comme elle l’aurait espéré. Après avoir pris le meilleur sur Brest dimanche dernier, puis du FCSB jeudi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont fait ce que les supporters lyonnais attendaient d’eux : à savoir gagner dans le sud de la France et se relancer dans la course à la Ligue des champions (0-2).

Dans cette semaine à trois matchs, la principale attraction était bien évidemment la première de Paulo Fonseca loin du banc lyonnais. A-t-elle eu une conséquence sur la première mi-temps de l’OL ? Il faudra attendre une semaine pour avoir l’avis du coach portugais mais l’essentiel a été fait ce dimanche soir. Après avoir fait le dos rond pendant 45 minutes, l’OL a appuyé sur l’accélérateur en deuxième pour mettre la tête sous l’eau aux Aiglons.

Encore des arrêts salvateurs de Perri

Pourtant, au moment de faire l’analyse de cette rencontre, difficile de se faire une vraie opinion sur cette prestation lyonnaise. Face au pressing de Nice, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont eu toutes les difficultés du monde à ressortir de leur camp. Il n’y a qu’à voir les statistiques de Lacazette, Almada et Fofana à la pause pour se rendre compte que tout ne tournait pas rond. Toujours autant en difficulté sur la relance, l’OL a subi et s’est presque mis en difficulté tout seul. Il a fallu une nouvelle parade extraordinaire de Lucas Perri sur Guessand à la 18e avant que Laborde ne voit le poteau repousser sa tête à bout portant, bien aidé, il est vrai, par le sauvetage de Niakhaté (32e). Mais très clairement, l’OL n’y était pas pour cette première mi-temps sans Paulo Fonseca.

Un coaching gagnant ?

Avec la suspension, le Portugais n’a même pas pu ajuster les choses dans les vestiaires, étant interdit de descendre de tribunes. Pourtant, ce sont des Lyonnais avec un tout autre état d’esprit qui ont pris possession de la pelouse de l’Allianz Riviera. La première frappe cadrée lyonnaise par Thiago Almada a été trop écrasée (47e) mais à l’image de la tête de Corentin Tolisso à l’heure de jeu, l’OL est allé bien mieux dans ce second acte.

Ayant dépensé pas mal d’énergie en première mi-temps, Nice a reculé et enchaîné les erreurs techniques. Cela a profité aux Lyonnais qui s’en sont remis à deux entrants pour faire chuter les Aiglons. Sur son premier ballon, Rayan Cherki a délivré l’OL sur une offrande de Thiago Almada (78e) avant qu’Ernest Nuamah ne fasse le break, cinq minutes plus tard. L’OL ressort vainqueur et revient à deux points de Monaco et Lille. A quatre de Nice. Une semaine parfaite en somme pour oublier le dossier Fonseca