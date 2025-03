Nice - OL : Almada et Fofana accompagnent Lacazette

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après les victoires contre Brest puis le FCSB, l'OL veut enchaîner ce dimanche à Nice. Les trois points sont impératifs pour cette première sans Paulo Fonseca sur le banc, mais avec Alexandre Lacazette en pointe.

Place au terrain désormais. Depuis mercredi soir et surtout vendredi, la question est de savoir comment l'OL va s'organiser sans Paulo Fonseca sur le banc de touche. La seule chose qui est certaine concernant le Portugais est qu'il va prendre place en tribunes et que Jorge Maciel jouera les numéros uns de circonstance. À côté de ça, l'OL veut faire comme si de rien n'était et espère bien envoyer un vrai message ce dimanche soir contre Nice. Face à un concurrent direct pour la Ligue des champions, seule la victoire sera belle à l'Allianz Riviera. Si les Lyonnais peuvent y mettre la manière, ils ne s'en priveront pas, mais l'objectif clair n'a de nom que les trois points. Pour ce choc dominical, le staff de l'OL a décidé de remettre Alexandre Lacazette à la pointe de l'attaque.

Tolisso toujours dans un rôle de meneur

Entré pour une vingtaine de minutes à Bucarest, le capitaine rhodanien avait avant tout un management de Fonseca. Auteur d'un doublé contre Brest, il compte bien poursuivre face aux Aiglons. Il aura pour aide Thiago Almada, préféré à Rayan Cherki, et Malick Fofana sur les côtés, tandis que Corentin Tolisso continue dans son rôle de meneur. Par rapport à la victoire en Ligue Europa, Saël Kumbedi retrouve une place dans le onze à la place d'Ainsley Maitland-Niles. De la continuité dans les compositions pour une continuité dans les résultats ?

La composition de l'OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Matic - Almada, Tolisso, Fofana - Lacazette