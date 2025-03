Nice suit la tendance et pose une réserve contre Almada (OL)

Thiago Almada à l’échauffement avant OL – Brest (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Comme de nombreux clubs depuis l'arrivée de Thiago Almada à l'OL, Nice a déposé une réserve contre l'international argentin ce dimanche.

Il n'y a finalement eu que Nantes et Montpellier. Depuis l'arrivée de Thiago Almada à l'OL à la mi-janvier, les deux clubs cités sont les seuls à ne pas avoir succombé à la mode de poser une réserve contre l'international argentin. L'OM n'avait envoyé qu'une simple lettre à la LFP pour avoir des explications, mais tous n'ont plus ou moins pas accepté l'arrivée de Thiago Almada entre Rhône et Saône cet hiver. Depuis dimanche, un nouveau membre a intégré le cercle des réserves avec l'OGC Nice.

En effet, selon nos informations, le club niçois a posé une requête en marge du choc contre l'OL ce dimanche soir. Il y a une semaine, Laurent Prud'homme avait manié l'humour pour critiquer certaines manœuvres en coulisses. Le directeur général lyonnais avait même parlé de "tuto" envoyé notamment par Reims pour poser réserve contre le joueur offensif argentin et par conséquent l'OL. Il semblerait que la technique du procédé soit arrivée jusque sur les bords de la Promenade des Anglais.