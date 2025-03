Grâce à une première mi-temps maîtrisée, les U17 de l’OL ont su prendre le meilleur sur le SC Air Bel (2-1). Grâce à ce nouveau succès, les Lyonnais peuvent croire plus que jamais aux play-offs.

Les occasions manquées, les U17 de l’OL ont bien cru les regretter ce dimanche à Meyzieu. Après une pause de deux semaines, les joueurs d’Amaury Barlet n’ont malgré tout pas vu leur dynamique stoppée. Face à Air Bel, un autre concurrent aux play-offs, la formation lyonnais a assuré l’essentiel face à son public (2-1). Grâce à des buts rapides de Titalom (8e) et Hoareau (17e), l’OL peut plus que jamais croire à un printemps en phase finale. Il reste encore six journées et un peloton bien groupé, mais le club rhodanien revient quand même de loin et est aujourd’hui sur le podium à la deuxième place de la poule D. Seules les deux premières sont qualificatives et avec 45 points, l’ASSE est déjà assuré d’en être.

Un calendrier favorable sur le papier

Il faudra batailler contre Cavigal, Monaco, Saint-Priest ou encore Grenoble, mais les coéquipiers de Negri ont leur destin entre les mains. Il faudra malgré tout faire preuve d’un peu plus de maitrise et d’un peu moins de gâchis pour ne pas avoir de regrets à la fin de la saison. Car ce dimanche, les Lyonnais, privés de Kenan Doganay, ont manqué pas mal de précision technique et ont joué à se faire peur en voyant Air Bel revenir dans le second acte et afficher plus d’envie. Cela a suffi dimanche, mais attention à ne pas répéter les mêmes erreurs à Valence dans une semaine.