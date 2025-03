OL Académie : Doganay capitaine dans la défaite de la France U16

Convoqué en équipe de France U16 pour un tournoi de développement en Espagne, Kenan Doganay était capitaine vendredi contre le Danemark. Le milieu de l’OL n’a pu empêcher la défaite des Bleuets (2-1).

Pour le tournoi de développement UEFA de Pinatar, José Alcocer a choisi de convoquer deux joueurs de l’OL. Ils auraient pu et dû être trois mais le club lyonnais a réussi à avoir une dérogation pour permettre à Adil Hamdani de faire l’impasse sur ce rassemblement et être disponible pour le huitième de finale de Coupe Gambardella. Kenan Doganay et Kylian Negri sont donc les deux seuls représentants lyonnais en Espagne et un seul a eu la chance de jouer vendredi face au Danemark.

Une ouverture du score précoce des Bleuets

Quand Negri est resté sur le banc pendant toute la rencontre, Doganay a lui tenté de jouer au mieux son rôle de capitaine. Brassard autour du bras, le milieu de l’OL n’a malheureusement pas pu empêcher la défaite de la France pour son entrée en lice dans le tournoi. Les Bleuets avaient pourtant pris le match par le bon bout avec un but de Christ Batola dès la 5e minute. Mais après l’heure de jeu, Benjamin Staaack Nicolaisen (66e) puis Omran Khatar (73e) ont donné l’avantage au Danemark pour une victoire 2-1. Kenan Doganay et ses partenaires auront l’opportunité de vite réagir puisque la France rejoue dès ce dimanche face à la Colombie (13h).