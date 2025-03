Brest, "l’un des matchs les plus compliqués" pour Fonseca et l’OL

Un mois et demi après la défaite à l’aller, l’OL retrouve Brest ce dimanche à Décines. Malgré la période compliquée des Brestois, Paulo Fonseca se méfie de la bête blessée.

Comme la plupart des matchs qui s’étaient tenus au mois de janvier, le déplacement à Brest avait été une occasion manquée par les joueurs de l’OL dans la course à l’Europe et au podium. Incapable de déployer un jeu séduisant, les Lyonnais avaient mordu la poussière face à des Bretons transcendés. Duje Caleta-Car avait été tourné en bourrique par Mama Baldé, tandis que le milieu avait pris l’eau. Un mauvais souvenir que les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent effacer ce dimanche au Parc OL (15h, DAZN).

La mauvaise passe du SB29 avec notamment l’élimination surprise en Coupe de France en milieu de semaine peut-elle aider la formation rhodanienne à reprendre sa marche en avant ? Paulo Fonseca, qui n’était pas sur le banc à l’aller, se méfie. "Ils ont une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Le coach a effectué un travail splendide avec son effectif. Jouer contre Brest, c'est toujours difficile. Je connais les points fort de Brest et je pense que ce sera l’un des matchs les plus difficiles que nous aurons jusqu’à la fin de saison."

"Je n'ai pas regardé le match de Brest contre le PSG"

Pourtant, à l’heure de la venue du club breton dans la capitale des Gaules, l’entraîneur portugais peut compter sur un groupe au complet, au contraire de son homologue. De plus, Brest reste sur deux nuls de suite en Ligue 1 et surtout une élimination en Ligue des champions contre le PSG. Une double confrontation qui a permis de voir l’écart entre les deux équipes, mais Fonseca ne veut pas s’appuyer dessus, après avoir réussi à tenir la dragée haute aux Parisiens. "Je n’ai pas regardé le match retour entre le PSG et Brest (7-0). Pour moi, cette rencontre ne correspondait pas à la réalité de ce qu’est le Stade Brestois. Ils ont beaucoup fait tourner et je sais que cette équipe est très forte."

Très forte certes, mais à l’heure de viser la Ligue des champions, l’OL ne doit plus laisser de points en route, encore moins contre des concurrents potentiels.