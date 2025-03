Strasbourg - OL : retour de Damaris, Le Sommer et Becho titulaires

Pour ce retour de trêve internationale, l'OL se déplace à Strasbourg pour la 16e journée de Première Ligue. Absente depuis deux matchs, Damaris Egurrola fait son retour dans le onze tandis que Joe Montemurro a fait le choix d'un turnover assumé.

Eugénie Le Sommer l'a confié, il est toujours difficile de switcher entre la sélection et le travail en club. Pourtant, l'attaquante comme la majorité de ses coéquipières ont vite dû passer à la préparation du déplacement à Strasbourg, ce samedi. Avec seulement deux entraînements collectifs, l'OL n'a pas pu beaucoup travailler, mais les automatismes sont déjà là dans un groupe qui se connait par cœur. Reste désormais à avoir si la trêve a eu une incidence sur le rendement lyonnais et si les différents changements peuvent déstabiliser l'équilibre. Privé de Van de Donk, Horan, Carpenter ou encore Däbritz, Joe Montemurro a aligné une formation rhodanienne portée vers l'avant. Au milieu, Damaris, de retour de blessure, sera chargée d'assurer l'équilibre avec cinq joueuses offensives devant elle.

Tarciane sur le banc, Nelhage en tribunes

Nouvelle recordwoman de sélections en France, Eugénie Le Sommer va occuper le couloir gauche de l'attaque et accompagnera Melchie Dumornay et Vicki Becho. Derrière ce trio offensif, Amel Majri et Dzsenifer Marozsán auront pour mission d'offrir quelques caviars. Sans Carpenter, Sofia Huerta occupera le couloir droit de la défense, tandis que Sofie Svava supplée Selma Bacha. À noter que Tarciane est sur le banc de l'OL, au contraire d'Elma Junttila Nelhage, qui regardera le match dans la tribune de la Meinau.

La composition de l'OL : Endler - Huerta, Gilles, Renard, Svava - Majri, Damaris, Marozsan - Becho, Dumornay, Le Sommer